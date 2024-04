Vainqueurs du Magic, les Sixers peuvent toujours croire au Top 6 à l’Est

Le suspense reste entier dans la course au Top 6 après la victoire des Sixers sur Orlando cette nuit, dans un match à rebondissements où il a fallu attendre les dernières minutes pour voir Philadelphie sécuriser la victoire. Les hommes de Nick Nurse ont fait le boulot dans l’ensemble, même s’ils ont tardé à tuer le match face à une formation du Magic toujours aussi difficile à manœuvrer.

Tout avait bien commencé pour les locaux, bien lancés par le trio Maxey-Oubre-Embiid avant de prendre le large suite à une série de trois paniers à 3-points de Buddy Hield, Joel Embiid et Tobias Harris pour passer soudainement à +15 (40-25). Philly savait toutefois que le plus dur ne faisait que commencer, car Orlando n’est pas du genre à lâcher si facilement. Moritz Wagner a montré la voie par deux paniers à 5 minutes de la pause avant de voir Paolo Banchero, Jalen Suggs, puis son frère Franz Wagner faire le nécessaire pour relancer le match, notamment via un 11-2 conclu par un 3-points de Gary Harris pour revenir à -2 peu avant la pause (63-61).

Une 7e victoire d’affilée

Tout était à refaire pour les Sixers, repartis à +16 après trois minutes dans le troisième quart-temps (82-66 puis 93-77) mais incapables de se détacher durablement. Le Magic a alors saisi sa chance à l’approche du « money-time » en passant un 10-2 initié par le 2+1 de Cole Anthony et bouclé par les frères Wagner pour revenir (104-97). Dans le doute, Philadelphie a alors pu s’appuyer sur le sang-froid de Tyrese Maxey, qui s’est illustré par un floater, un 3-points, un step-back à mi-distance et un panier en contre-attaque pour remettre les siens sur le droit chemin, celui de la victoire, à +10 à 4 minutes de la fin.

C’est finalement le trio Oubre-Harris-Embiid qui a mis fin au suspense en tout fin de partie, permettant aux locaux de s’imposer 125-113 et de continuer à espérer une qualification in extremis pour le Top 6 à l’Est. Ce dimanche, le Magic recevra Milwaukee tandis que Philadelphie accueillera Brooklyn pour la dernière journée de saison régulière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Joel Embiid se fait une frayeur. Et toute la communauté des Sixers a tremblé avec lui. Peu avant la mi-temps, le pivot s’est fait une belle torsion au niveau de la cheville gauche après une tentative près du cercle, et n’a pas tardé à grimacer et à boiter bas, avant de rejoindre le vestiaire dès le premier temps mort. Plus de peur que de mal puisque Joel Embiid a pu revenir sur le terrain et rassurer tout le monde en scorant rapidement à 3-points, pour terminer à 32 unités pour aller avec 13 rebonds et 7 passes décisives.

– Tyrese Maxey finit en patron. Le meneur des Sixers a honoré à sa manière l’hommage rendu à Allen Iverson ce week-end avec une grosse fin de match. Alors que le Magic avait remis la pression en revenant à -7, c’est lui qui a tiré Philly d’affaire, faisant au passage admirer l’étendue de sa panoplie, entre 3-points, floater, step-back, et finition près du cercle à pleine vitesse. On a encore eu droit à du grand Maxey, avec un grand sang-froid et donc 11 points précieux dans le dernier acte pour alimenter ses 28 points.

– Tout reste à faire. L’incertitude règne à un petit match de la fin de la saison régulière. Avec sa 7e victoire de suite cette nuit, Philadelphie peut toujours espérer retrouver le Top 6 de la conférence Est sur le fil et ainsi éviter la case « play-in ». Pour l’instant les troupes de Nick Nurse sont toujours 7e, mais possèdent le même bilan qu’Indiana (6e) et Orlando (5e). Tout se décidera donc ce dimanche !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.