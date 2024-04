Pour arracher les playoffs, Joel Embiid veut jouer un maximum

Pour son quatrième match depuis son retour de blessure, et après avoir zappé la rencontre face aux Spurs, Joel Embiid a pu se dégourdir les jambes face aux Pistons, avec 37 points, 11 rebonds et 8 passes dans la victoire des Sixers. Surtout, il a pu monter en pression en deuxième mi-temps, alors que Detroit était revenu dans la partie.

« J’étais bien physiquement. Dans le troisième quart-temps, je commençais à le sentir dans les jambes et on a fait l’écart. Je me suis dit que c’était le moment de pousser un peu. C’était le bon moment pour faire des efforts et reprendre les commandes. Ça a fait du bien », explique-t-il.

Le MVP 2023 a donc terminé la partie avec 36 minutes, son plus gros total depuis une semaine qu’il est revenu sur les parquets. Alors qu’il reste deux matches à jouer, contre Orlando et Brooklyn, et qu’en temps normal, il devrait s’économiser, Joel Embiid regarde ces deux rencontres avec appétit.

Viser un temps de jeu autour de 35-40 minutes

Déjà parce que les Sixers, actuellement à la 7e place l’Est, peuvent encore espérer se qualifier directement pour les playoffs. Puis surtout parce qu’il a besoin de retrouver du rythme, après avoir manqué deux mois de compétition.

« Jouer. Empiler le plus possible les minutes », annonce le pivot. « Dépasser les trente minutes, comme dans ce match. Le prochain, j’espère qu’il ne sera pas trop serré, mais si c’est le cas, dépasser les 35 minutes et essayer d’aller chercher les 40. Pareil pour le dernier match. Je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de choses les jours de repos, car je dois limiter ma charge de travail, donc je dois utiliser les rencontres pour ça. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 37 34 53.1 37.4 88.2 2.5 8.5 11.0 5.5 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 Total 431 32 50.4 34.0 82.6 2.3 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.