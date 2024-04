En battant les Warriors, les Pelicans restent dans le Top 6 à l’Ouest

Dans un début de match physique avec des arbitres qui laissent jouer, ce sont les Warriors qui prennent le contrôle de la partie. Ils limitent les Pelicans à 2/13 aux tirs, et le trio Andrew Wiggins (18 points) – Trayce Jackson-Davis – Stephen Curry leur donne 11 points d’avance (17-6). Zion Williamson (26 points, 6 interceptions) sonne le réveil de son équipe mais Golden State reste solide (26-17).

Après leur 27% du premier quart-temps, les Pelicans trouvent en fin du rythme. Leur défense stoppe le mouvement de Golden State et le duo C.J. McCollum (28 points, 8/13 à 3-points) – Herb Jones terminent un 11-0 qui donne l’avantage à La Nouvelle-Orléans (38-35).

Stephen Curry tente de se racheter de ses balles perdues

Stephen Curry (33 points, 7/13 à 3-points, 7 ballons perdus) et les Warriors enchainent les ballons perdus alors que les Pelicans font un 10/13 à 3-points dans la période, grâce à un duo McCollum – Murphy (24 points, 6/9 à 3-points) bouillant, pour jeter un froid dans le Chase Center et rentrer aux vestiaires avec 14 points d’avance (62-48) !

Humiliés, les Warriors reviennent sur le terrain avec les crocs. Sept points d’Andrew Wiggins et une défense plus agressive leur permettent d’entamer le troisième quart-temps sur un 18-9 pour relancer le match (71-66). Les Pels répondent toutefois par un 11-0, derrière les « drives » de Zion Williamson et trois nouveaux 3-points (82-66) ! Il faut cinq points de suite de Moses Moody pour garder éviter à Golden State de prendre l’eau (88-75).

De nouveau dos au mur, les Warriors profitent de l’absence de Zion Williamson qui souffle sur le banc pour démarrer le dernier quart-temps sur un 14-4, grâce à un Klay Thompson (19 points) survolté et Draymond Green (12 rebonds, 11 passes) omniprésent défensivement, pour revenir à -3 (92-89) !

Les Pelicans ne tremblent pourtant pas. Willie Green relance Zion Williamson et son équipe repart de l’avant. L’ancien Blue Devil attaque sans cesse et marque 8 points alors, qu’en face, Stephen Curry perd ses 6e et 7e ballons, permettant aux Pelicans de reprendre 12 points d’avance avec trois minutes à jouer (109-97). Curry se rachète pourtant en lançant un 12-3 qui ramène les Warriors à -3 avec 40 secondes à jouer (112-109) ! Insuffisant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et les Pelicans ont pris feu… grâce à leur défense. La Nouvelle-Orléans est passé de 7/26 aux tirs en premier quart-temps, dont 1/8 à 3-points, à 16/22 aux tirs, dont 10/13 à 3-points, en deuxième quart-temps. 10/13, dont 8/10 pour le duo C.J. McCollum – Trey Murphy III !! Ce retournement incroyable de situation a pris son origine de l’autre côté du terrain. L’agressivité des Pelicans et leurs longs segments ont provoqué 9 ballons perdus des Warriors, dont 4 de Stephen Curry, en deuxième quart temps et ont limité les Warriors à seulement 12 tentatives à 3-points. Ça leur a permis de partir en transition et de se procurer des tirs ouverts pour entrer en rythme. Après ça, on a assisté à une prise de confiance collective et à un festival longue distance incroyable qui a fait passer les Pelicans de -11 à +16 en 11 minutes !

– Les petites erreurs qui coutent chères de la défense de Golden State. À la pause, Zion Williamson était à 3/11 aux tirs et les Pelicans comptaient quand même 14 points d’avance. Comment est-ce possible ? Malgré une superbe défense de Draymond Green sur la star adverse, ses coéquipiers ont la fâcheuse habitude de quand même venir aider quand ce n’est pas nécessaire. Ce manque de rigueur a permis aux Pelicans de mettre les Warriors en rotation et de se procurer des tirs ouverts à 3-points, notamment dans les « corners ». Si Zion Williamson a été plus efficace en deuxième mi-temps, les Warriors ont de nouveau payé cash leurs erreurs. Leur souci depuis le début de la saison.

– La clé du match : les 7 ballons perdus de Stephen Curry. La star des Warriors a presque permis à son équipe de réaliser le hold-up, mais ils étaient dans cette position en grande partie à cause de lui. Curry a en effet marqué 16 de ses 33 points en dernier quart temps, mais c’est le chiffre 7 qui va le hanter. Il a perdu 7 ballons face à la défense agressive des Pelicans, mais la plupart de ses pertes de balle auraient pu être évitées. Curry a en effet commis de nombreuses erreurs mentales en tentant des passes compliquées qui ont permis aux Pelicans de faire le trou en deuxième quart temps et de reprendre douze points d’avance à trois minutes de la fin du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.