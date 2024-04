Le MVP de la nuit | CJ McCollum, le métronome

Avec un 22 sur 40 à 3-points face aux Kings, les Pelicans ont signé un festival à 3-points, digne des Warriors face aux Lakers en début de semaine. Dès le premier quart-temps, les flèches ont trouvé leur cible, et à ce petit jeu, CJ McCollum a été le plus efficace. L’ancien arrière des Blazers plante 31 points à 9 sur 12 à 3-points !

Sa gestuelle n’est pas la plus rapide de la NBA, mais sa technique et ses appuis sont impeccables pour créer la distance avec le défenseur. Comme sur ce step-back en 1er quart-temps, où il donne l’impression de prendre un « pull-up jumper » près de la ligne des lancers-francs, avant de reculer derrière la ligne.

Force tranquille de la Nouvelle-Orléans, McCollum a aussi parfaitement distribué le jeu, et lorsqu’il a fallu redonner un coup de collier, c’est encore lui, en 4e quart-temps, qui va assommer les Kings. Toujours à 3-points pour prendre 18 points d’avance.

« Avec CJ, c’est le moment de la saison où sa préparation se croise avec les opportunités » réagit Willie Green, le coach de New Orleans. « Tout a commencé pendant l’été pour lui. Il est quasiment rester tout le temps à la Nouvelle Orléans. Il a fait de la muscu’, de la piste, des shoots… Il a tout fait pour se préparer, et il savait qu’on aurait grandement besoin de lui, et cette éthique de travail porte ses fruits. »

Une nouvelle « finale » face aux Warriors

Vainqueurs des Kings pour la 5e fois de la saison, les Pelicans ont leur destin entre les mains pour terminer 6e et éviter le « play-in ». Ils jouent ce soir un 2e match très important, face aux Warriors. Une deuxième finale en deux jours.

« Pour nous, il s’agit de continuer à gagner, de continuer à se donner une chance d’atteindre notre objectif, qui est de disputer les playoffs, puis de réussir un bon parcours » explique l’arrière des Pelicans.

