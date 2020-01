[Stats & Highlights] Le Thunder continue de gagner

Solide et bien installé dans le Top 8 à l’Ouest, le Thunder n’allait pas être gêné par un déplacement chez les faibles Cavaliers. Avec sérieux, ils ont assuré l’essentiel.



Pour les Nuggets, en revanche, les temps sont durs et la défense, si performante habituellement, commence à craquer. Les Hawks, eux, confirment leur bien meilleur visage des derniers jours par une belle victoire contre les Pacers, avec un Trae Young de gala.

Clippers – Memphis

Brooklyn – Toronto

Orlando – Utah

Chicago – Boston

Milwaukee – San Antonio

Golden State – Detroit

Dallas – Charlotte

Sacramento – New Orleans

Atlanta – Indiana : 116-111

Après avoir manqué de peu la victoire à Boston, les Hawks ont de nouveau réussi leur partie, contre Indiana, mais cette fois-ci, ils repartent avec une victoire. Portés par Trae Young et Kevin Huerter, les Hawks ont réalisé un excellent premier quart-temps (43-23). Le meneur ayant déjà inscrit 18 points à cet instant. Il finira avec 41 points.

Puis, petit à petit, Indiana va revenir. Les Pacers vont même passer devant en troisième quart-temps après une action à quatre points de T.J. Warren. C’est alors que les joueurs de Lloyd Pierce vont être costauds mentalement, pour ne pas céder. Un shoot de Huerter, très bon en troisième acte, fait repasser les siens devant et Atlanta réussit à bien défendre dans les douze dernières minutes, n’encaissant que 16 points.

Hawks / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Fernando 21 4/6 0/1 2/2 2 2 4 3 3 0 0 0 10 15 D. Hunter 30 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 -3 D. Jones 10 1/1 0/0 0/0 0 6 6 1 4 0 0 0 2 9 T. Young 37 12/23 5/13 12/14 0 4 4 8 3 2 4 0 41 38 K. Huerter 41 10/18 4/7 2/2 0 6 6 5 3 2 3 0 26 28 A. Len 27 6/8 0/1 4/4 1 8 9 1 1 1 1 3 16 27 B. Goodwin 13 3/4 0/0 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 8 8 V. Carter 18 1/7 1/4 0/0 0 3 3 1 5 0 1 0 3 0 A. Crabbe 18 1/5 0/1 0/0 0 3 3 1 5 0 1 0 2 1 D. Bembry 25 4/7 0/3 0/0 0 2 2 2 3 3 1 1 8 12 Total 42/82 10/32 22/24 4 36 40 22 28 8 13 4 116 Pacers / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 34 11/15 0/2 3/3 7 4 11 4 3 1 2 0 25 35 T.J. Warren 35 5/14 2/4 5/7 2 5 7 3 4 2 3 1 17 16 M. Turner 31 2/8 1/6 9/11 1 5 6 2 3 0 0 1 14 15 A. Holiday 32 5/19 1/3 5/6 2 2 4 6 4 1 3 1 16 10 J. Lamb 25 3/10 1/3 5/6 1 3 4 3 5 1 1 1 12 12 J. Holiday 30 6/9 4/6 2/2 0 4 4 1 1 2 0 0 18 22 D. McDermott 19 2/5 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 E. Sumner 16 1/3 0/0 0/0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 2 T.J. McConnell 17 1/4 0/0 0/0 0 0 0 5 0 1 2 0 2 3 Total 36/87 10/27 29/35 13 26 39 24 24 8 11 4 111

Cleveland – Oklahoma City : 106-121

Le Thunder a été très solide en première mi-temps, pour faire l’écart. La seconde n’a été qu’une période gestion, parfaitement assurée par les très bons Dennis Schroder et Shai Gilgeous-Alexander.

Il n’y eut qu’une petite alerte en quatrième quart-temps où Oklahoma City, qui menait de 17 points, a vu les Cavaliers revenir à neuf points. Deux paniers à 3-pts de Mike Muscala vont alors repousser les Cavaliers et assurer la victoire des troupes de Billy Donovan.

Cavaliers / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 30 4/10 3/5 1/1 0 3 3 1 0 0 3 0 12 7 C. Osman 35 7/13 5/9 3/4 0 4 4 0 5 0 1 0 22 18 T. Thompson 31 1/7 0/0 1/2 2 12 14 2 5 0 2 0 3 10 C. Sexton 36 12/22 2/5 4/4 2 3 5 2 2 0 0 0 30 27 D. Garland 35 6/13 3/7 5/6 0 1 1 7 2 1 3 0 20 18 D. Wade 3 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 3 J. Henson 14 2/3 0/0 0/0 0 2 2 2 2 1 0 0 4 8 A. McKinnie 28 3/8 0/2 0/0 3 4 7 1 4 1 1 0 6 9 A. Zizic 3 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 M. Dellavedova 8 1/3 0/0 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 2 2 D. Exum 17 2/3 1/2 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 5 6 Total 39/85 14/30 14/17 9 33 42 19 26 4 13 0 106 Thunder / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Gallinari 28 6/21 5/11 2/2 3 2 5 3 0 0 0 0 19 12 S. Adams 30 2/7 0/0 6/7 8 8 16 4 1 1 1 1 10 25 C. Paul 30 3/9 0/4 1/2 0 4 4 10 2 0 4 0 7 10 T. Ferguson 26 5/10 3/8 0/0 1 0 1 1 2 0 1 0 13 9 S. Gilgeous-Alexander 34 9/14 0/3 2/2 0 7 7 0 2 2 2 0 20 22 M. Muscala 8 2/4 2/4 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 5 D. Bazley 20 3/8 1/1 2/2 1 6 7 1 0 1 0 1 9 14 A. Nader 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 N. Noel 9 0/0 0/0 2/2 2 3 5 1 2 0 0 2 2 10 D. Schroder 31 9/15 2/3 2/4 0 2 2 3 4 1 2 0 22 18 D. Burton 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 H. Diallo 19 3/6 0/1 4/5 2 2 4 1 2 1 0 0 10 12 Total 43/96 14/37 21/26 18 34 52 24 16 6 11 4 121

Washington – Denver : 128-114

Deuxième victoire pour les Wizards sans Bradley Beal, après celle contre le Heat. Et c’est encore une fois une grosse écurie qui tombe. L’arrière a été parfaitement remplacé par Ish Smith, auteur de son meilleur match en carrière avec 32 points, et Troy Brown Jr. (25 points, 14 rebonds).

En dernier quart-temps, Denver prend deux points d’avance mais encaisse dans la foulée et en cinq minutes un 11-0, qui se termine en 19-2. Durant ce « run », Ish Smith est brillant avec 11 points. Les Nuggets sont eux maladroits à 3-pts et s’inclinent. Leur « road trip » est particulièrement compliqué sur le plan défensif puisque c’est la troisième fois de suite qu’ils prennent plus de 115 points. De quoi faire grimacer leur coach Mike Malone.