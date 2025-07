Les dessous du workout secret de Joan Beringer avec les Wolves

Avec seulement quatre années de basket dans les jambes, Joan Beringer est l'un des choix les plus intrigants de cette Draft, et pourtant, les Wolves n'ont pas hésité une seconde à le sélectionner en 17e position.

À la mi-juin, les Hawks et le Magic le suivaient de très près, mais lorsque Orlando a transféré son 16e choix aux Grizzlies, les dirigeants des Wolves ont senti qu'il y avait une ouverture pour récupérer le jeune intérieur du Cedevita Olimpija, et ils ont appelé son agent aux Etats-Unis.

« C’est quoi ce truc ?! »

Objectif : organiser un workout privé et secret. The Athletic confirme que l'essai a eu lieu le 21 juin dernier, à cinq jours de la Draft, et tous les dirigeants de Minnesota étaient là. Fatigué par cette période pré-Draft, et des essais avec les Spurs, les Bulls et les Grizzlies, Beringer est à Chicago, et son agent veut lui éviter un déplacement supplémentaire. Ce sont donc les Wolves qui font le déplacement. Tim et Joe Connelly sont là, mais aussi Matt Lloyd, Dell Demps et l'ancien joueur Alonzo Gee.

Dans l'intimité d'un petit gymnase, la direction lui demande une petite faveur pour finir la séance : dunker de la ligne des lancers-francs. « J’étais fatigué, mais je me suis dit que je devais finir fort. Et j’y suis arrivé » raconte le Français, qui réussira son dunk après deux essais ratés.

Les Wolves ne communiquent pas sur cette séance, mais après la Draft, ils publieront la vidéo de ce dunk, très fiers de leur “steal”. « On a pu finaliser notre évaluation en le voyant en personne, ce qui était essentiel pour prendre une décision », souligne Matt Lloyd, le GM de la franchise.

Directeur du scouting, Joe Connelly suivait Beringer depuis un an ! « Dans la NBA moderne, tout est hyper aseptisé » regrette-t-il. « Là, il y avait une vraie authenticité. Ça m’a rappelé pourquoi j’aime ce métier. C’était un gymnase étouffant, sans staff surdimensionné. Ça sentait le vrai. Je me souviens avoir croisé le regard de Tim (Connelly, le président), on avait tous les deux les sourcils levés : “C’est quoi ce truc ?!” »

Les Wolves le poussent dans ses retranchements et c'est Gee qui se charge d'être le sparring-partner. Beringer répond aux contacts, et ses qualités athlétiques exceptionnelles font le reste.

« À chaque fois qu'on le voyait, on était bluffé par ses instincts, surtout pour un gars qui joue au basket depuis si peu de temps. En une heure, on ne connaît pas quelqu’un, mais on sent ses intentions. Il était mature pour son âge », confirme Tim Connelly. « C’était notre gars dès le départ et on a eu de la chance qu’il soit encore disponible. »

Les Blazers libèrent la voie

Pourtant, avec leur 17e choix, les Wolves n'étaient vraiment pas sûrs de le sélectionner. Ils essaient de grimper dans la Draft, mais aucune négociation n'aboutit. Finalement, les Grizzlies lâchent leur 16e choix aux Blazers pour récupérer le 11e, tandis que les Hawks envoient leur 13e choix aux Pelicans. Et lorsque les Blazers surprennent tout le monde en sélectionnant le Chinois Yang Hansen, la voie est libre pour drafter Beringer.

« Dès qu'on le regardait, on était impressionné par ses instincts. Défensivement, il défendait sur les cinq postes. Il est très brut, mais brillant aussi et s'est développé à un rythme que je n'ai, honnêtement, jamais vu pour un joueur qui découvre le monde professionnel », réagit le président des Wolves après la Draft. « On ne le drafte pas pour son parcours mais j'ai tout de même été soufflé par ça. C'est ma 29e ou 30e Draft et c'est un des joueurs les plus uniques que j'aie observés. »

La suite ? Deux contres dès sa première action en Summer League, qui se transforment en cinq dans les sept premières minutes ! Les Wolves ne pouvaient rêver meilleurs débuts, même si son record de contres (7) a finalement été annulé, et qu'il en restera donc à 11 points, 8 rebonds et 6 contres dans la victoire face aux Pelicans.