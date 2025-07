Mort de Frank Layden (1932-2025), légendaire coach du Jazz

Avant Jerry Sloan, il y avait Frank Layden. C'est lui qui a posé les bases du Utah Jazz à Salt Lake City, entre 1981 et 1988, conduisant l'équipe à ses premiers playoffs en NBA.

Il était ainsi connu pour ses traits d'humour, et s'est éteint ce 9 juillet, à l'âge de 93 ans.

« Frank Layden a eu un impact durable sur le Jazz, l'État de l'Utah et la NBA », a déclaré la franchise dans un communiqué de presse. « Il n'y aura jamais quelqu'un d'autre comme lui. Nos pensées vont à sa famille alors que nous nous joignons au deuil et à la célébration de sa vie. Reposez-vous bien, Coach. »

Coach de l'année en 1984

Né à Brooklyn en 1932, Frank Layden a commencé sa carrière de coach au lycée, avant de prendre la direction de sa fac, Niagara, en 1968. En 1976, il est devenu l'assistant d'Hubie Brown dans le staff des Hawks avant de devenir General Manager du New Orleans Jazz en 1979. Il a alors accompagné le déménagement de la franchise dans l'Utah, avant d'en devenir le coach au coeur de la saison 1981/82, suite au licenciement de Tom Nissalke.

Il restera en poste plus de six saisons, remportant 277 des 571 matchs (ce qui en fait le troisième coach le plus victorieux de l'histoire du club, derrière Jerry Sloan et Quin Snyder) qu'il a dirigés pour faire de l'équipe d'Utah une habituée des playoffs, derrière Adrian Dantley puis le duo Karl Malone – John Stockton.

Après avoir été élu « Coach de l'année » en 1984, il laissa sa place à Jerry Sloan au cours de la saison 1988/89 pour devenir président et GM de l'équipe pendant dix ans. En 1998/99, il remit un pied dans le coaching pendant une année, avec la franchise WNBA du Utah Starzz, avant de démissionner au bout d'un an pour « profiter de la vie ».

Sérieux mais drôle

C'est que Frank Layden était connu pour ses blagues destinées à relativiser les enjeux et à détendre l'atmosphère.

Il ironisait ainsi beaucoup sur son poids, expliquant qu'il ne faisait « pas de sport car il voulait mourir malade ». Pour s'amuser, il était aussi capable de tenter de faire jouer un jeune fan qui avait remporté un concours de tirs à la mi-temps, alors que son équipe était menée de 25 points, ou se déguiser en Groucho Marx lors d'une série de playoffs tendue face aux Warriors de George Karl en 1987 pour détendre l'atmosphère…

« Il est difficile d'imaginer l'histoire du Utah Jazz sans la présence de Frank Layden », ont déclaré les propriétaires du club, Ryan et Ashley Smith. « C'était une personne extraordinaire qui a beaucoup compté pour cette organisation et pour nos fans. Son amour du sport était ressenti dans toute la NBA, et il a mis la franchise sur la voie du succès, contribuant à construire un héritage durable pour l'État de l'Utah. »