Kings – Pelicans : l’ultime layup de J.J. Redick sauve New Orleans

En attendant les grands débuts de Zion Williamson, les Pelicans ont retrouvé des couleurs, grâce notamment au retour de Derrick Favors. Sur le parquet des Kings, les troupes d’Alvin Gentry démarrent d’ailleurs mieux.

Le ballon bouge très bien côté Pelicans et la défense de Sacramento est déjà aux abois. Ça fait carrément +14 (8-22) pour les visiteurs à la moitié du premier quart-temps et il faut qu’Harrison Barnes impose son physique pour relancer sa formation. Buddy Hield lui emboîte le pas, tout comme Cory Joseph et Harry Giles en sortie de banc, et l’écart est rapidement comblé. Les Kings prennent même l’avantage (26-25) à la fin du premier quart-temps.

Harrison Barnes tente de profiter du momentum mais Lonzo Ball est en confiance, et ça se voit. Maladroit en début de match, ses tirs commencent à rentrer, et surtout il sait où trouver Josh Hart, qui artille également. Le 9-0 redonne l’avantage à La Nouvelle-Orléans à la mi-temps (48-52) face à des Kings toujours sur courant alternatif.

Une faute qui manque de gâcher la fête…

Les deux équipes ne se lâchent plus, jusqu’à ce que Lonzo Ball remette un coup d’accélérateur en fin de match. Le meneur trouve le précieux Derrick Favors, marque à 3-points ou au layup acrobatique, et les visiteurs reprennent 13 points d’avance (90-103) à quatre minutes de la fin de la rencontre.

Mais cette équipe de Sacramento est vraiment capable de tout, et elle n’est jamais aussi dangereuse que dos au mur. Harrison Barnes continue son festival, bien aidé par Buddy Hield, et les Kings restent en embuscade.

On pense que c’est fini lorsqu’à cinq secondes de la fin, les Pelicans pointent à +4 (111-115). Sauf que Brandon Ingram fait faute à 3-points sur Nemanja Bjelica, qui inscrit son tir ! Il réussit aussi le lancer pour le 3+1 qui remet les deux équipes à égalité. Les Pelicans ont-ils gâché leur chance de remporter leur sixième victoire sur les huit derniers matchs ? Non, car Lonzo Ball trouve JJ Redick, qui va au cercle et inscrit le layup à 1.1 seconde de la fin !

C’est trop tard pour De’Aaron Fox, qui ne peut pas déclencher à temps, et les Pelicans peuvent savourer (115-117).