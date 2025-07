Tidjane Salaün et les Hornets résistent à Kyle Filipowski

Déjà impressionnant à la Summer League de Salt Lake City, Kyle Filipowski poursuit sur sa lancée, et cette fois, c'est la défense des Hornets qui a pu constater les dégâts. Le sophomore du Jazz plante 32 points à 12 sur 17 aux tirs en 30 minutes. Le tout avec 6 rebonds et 5 passes, mais aussi… 8 fautes !

Malgré ce carton, le Jazz s'incline 111-105, et les Hornets ont pu s'appuyer sur un banc bien plus prolifique (47 points à 10), et une marque bien répartie avec trois joueurs à 20 points et plus, dont Tidjane Salaün, qui cumule 20 points, 7 rebonds à 6 sur 11 aux tirs. Le Français a pris ses responsabilités, et tenté de jolies choses comme ce step-back à la limite des 24 secondes dans le corner. Constamment, il a tenté d'accélérer le jeu après une prise au rebond, et c'est l'un des axes de travail de son été.

Liam McNeeley en met plein la vue

À ses côtés, KJ Simpson ajoute 21 points en 29 minutes, tandis que le rookie Kon Knueppel a vécu une première très compliquée à 1 sur 8 aux tirs. Au final, le plus en vue côté Charlotte, c'est Liam McNeeley, pas loin d'être le MVP de la nuit avec 22 points, 12 rebonds et 6 passes ! Sélectionné par les Suns en 29e position, l'ailier au bandeau est arrivé aux Hornets dans l'échange impliquant Mark Williams et Vasilije Micic.

Sorti de UConn, cette gâchette avait un message à faire passer. “Toute ma carrière, j'ai clamé que j'étais plus qu'un shooteur” a-t-il lancé après la rencontre. “Je suis un basketteur, et j'essaie de jouer juste… En tout cas, c'était super cool. Tout le banc nous a encouragés, des vétérans aussi en bord de terrain. Vraiment, c'est cool et j'adore vraiment la culture à Charlotte.”