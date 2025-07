La Summer League, un vrai terrain de jeu pour Kyle Filipowski

Samedi, le Jazz débutait sa Summer League avec un affrontement face aux Sixers. Si tous les regards étaient braqués sur le duel entre les rookies V.J. Edgecombe et Ace Bailey, c’est certainement Kyle Filipowski qui a sorti la meilleure partition avec 22 points et 6 rebonds à 8/11 au tir pour permettre à la franchise de Salt Lake City de s’imposer 93-89.

Pour le 32e choix de la Draft 2024, cette prestation résulte tout simplement des longues heures d’entraînement qu’il a endurées depuis avril dernier et la fin de saison du Jazz.

« Ces derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps à la salle »souligne Kyle Filipowski. « J’ai fait beaucoup de musculation. J’ai travaillé sur ma défense, mais aussi sur un peu tous les aspects de mon jeu. J’ai été très discipliné à l’entraînement depuis la fin de la saison et ce match m’a permis de montrer un peu les fruits de mon travail. Je veux être régulier, continuer de capitaliser sur le travail que je fournis et continuer sur la lancée de ma bonne fin de saison. »

La Summer League pour se mettre en confiance

Si Kyle Filipowski affichait une moyenne de 9.6 points la saison dernière, le joueur du Jazz est monté en puissance au fil de la saison régulière. En effet, entre le début du mois de mars et la fin de l’exercice 2024/25, l’intérieur tournait à 14.8 points et 8.5 rebonds de moyenne dont un duel face à Houston en avril où il avait mis 30 points à 13/17 au tir et pris 18 rebonds.

Ainsi, le jeune joueur de 21 ans veut se servir de cette Summer League pour continuer de briller et commencer la saison prochaine en pleine confiance.

« En ce qui concerne mon match [face aux Sixers], je n’abordais pas ce match dans l’optique de montrer tout ce que je savais faire » explique Kyle Filipowski. « Je voulais juste jouer dur et essayer d’être le plus dominant possible. Peu importe la manière dont la rencontre se déroulait pour moi, c’est ce que j’avais en tête pour continuer à progresser. »