Summer League : les Lakers et le Thunder au tapis

Avant la “grande” Summer League de Las Vegas, quelques équipes sont déjà sur le pont à Salt Lake City et San Francisco. Ce sont les Spurs et le Heat qui ont ouvert les hostilités à San Francisco, et l'expérience des jeunes de Miami a largement fait la différence avec un succès 82-69. Porté par Pelle Larsson (18 points) et Kel'el Ware (14 points), le Heat a mis une mi-temps pour prendre la mesure d'une formation privée de Dylan Harper, son 2e choix de la Draft.

Dans l'autre rencontre de la journée au Chase Center, les Warriors ont dominé des Lakers privés de Bronny James. Les efforts de Dalton Knecht et de Cole Swider arrivent trop tard, et ce sont Jackson Rowe et Isaiah Mobley, le frère d'Evan, qui sont les plus en vue avec 13 points chacun dans la victoire 89-84.

À Salt Lake City, VJ Edgecombe a dû mettre du baume au coeur des fans des Sixers puisqu'il compile 28 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres en 30 minutes ! Malgré le soutien d'Adem Bona (16 points, 8 rebonds) et de Justin Edwards (13 points), le rookie de Philly ne peut pas empêcher sa formation de s'incliner 93-89. Au Jazz, le plus en vue, c'est Kyle Filipowski (22 points à 8 sur 11 aux tirs), tandis que le rookie Ace Bailey inscrit 8 points à 3 sur 13 aux tirs.

Enfin, toujours dans l'Utah, les jeunes du Thunder ont cédé face aux Grizzlies de Jaylen Wells et de GG Jackson, auteurs de 20 points chacun. À noter dans ce succès 92-80 de Memphis, les grands débuts de Nikola Topic sous les couleurs d'OKC avec 14 points et 4 passes, mais 7 balles perdues. A ses côtés, Ajay Mitchell s'est fait plaisir avec 24 points à 10 sur 18 aux tirs, et 6 passes.