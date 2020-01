Les Spurs ne résistent qu’une mi-temps à Giannis Antetokounmpo

LaMarcus Aldridge commence très fort avec 14 points dont un 4/5 à 3-points. Patty Mills enfile quant à lui 6 points d’affilée et l’écart est à +12. Mais les Bucks ne paniquent pas. Robin Lopez assure un très bon intérim, avec l’apport d’Ersan Ilyasova toujours adroit et Milwaukee termine très fort. Sur un 12-2 et il n’y a plus que 2 points d’écart (31-29).

Eric Bledsoe et Patty Mills se répondent à 3-points pour lancer le 2e quart sur les chapeaux de roue. Dans la peinture, Brook Lopez a reprise le flambeau et inscrit un layup gag, main gauche malgré Rudy Gay accroché au coude. Les deux joueurs demanderont la faute ! Bledsoe est sur un nuage avec un 3-points très difficile au buzzer et une passe décisive en lévitation pour Kyle Korver.

Khris Middleton prend le relais avec un beau duel face à DeMar DeRozan en fin de 2e quart. Avec les 14 points de Bledsoe, Middleton apporte 13 points et les Bucks maintiennent un avantage de 5 points à la pause (71-66). Alors que Giannis Antetokounmpo est discret à 9 points, les Spurs sont en embuscade avec Aldridge (16 points) et DeRozan (15 points).

Giannis se réveille en 3e quart

Le 3e quart est un tout autre match. Fini les portes ouvertes et place aux défenses renforcées. Brook Lopez bâche Aldridge, puis DeRozan à deux reprises, et les Spurs commencent à avoir du mal à mettre le ballon dans le cercle. En face, le plan anti-Antetokounmpo commence aussi à montrer ses limites avec Giannis qui parvient à se faufiler jusqu’au cercle. Il va enchaîner 15 points d’affilée dont un 3-points et un autre tir en périphérie pour 19 points dans la période.

L’écart passe à la dizaine en faveur des locaux sous l’impulsion de leur MVP en puissance, et Ilyasova enfonce le clou avec un 3-points sur le buzzer du 3e quart (103-91). San Antonio se bat bien, avec Rudy Gay notamment, mais les Bucks ne baissent pas de pied en dernier quart. Antetokounmpo vient finir au finger roll et il atteint 32 points dont 22 après la mi-temps. Les Bucks s’imposent sans sourciller (127-118).

Aldridge a été complètement muselé en 2e mi-temps, à 0 point, et San Antonio a tout simplement manqué de carburant offensif. DeRozan (26 points) a été trop esseulé, les Spurs encaissent un 14e revers à l’extérieur cette saison.