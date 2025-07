Reed Sheppard veut s’éclater comme meneur de jeu

Après une saison rookie passée au bout du banc, Reed Sheppard profite de la Summer League pour jouer et surtout faire évoluer son jeu. Cette nuit, dans la défaite face aux Clippers (95-92), l'arrière des Rockets cumule 28 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 3 contres.

Le tout à 10 sur 25 aux tirs, dont 6 sur 15 à 3-points. En clair, il a le feu vert pour shooter, et pourtant, c'est bel et bien comme meneur de jeu que son coach Garrett Jackson souhaite le voir travailler.

« Je veux le voir gérer le ballon, organiser le jeu et mettre ses coéquipiers en position », explique le coach des Rockets en Summer League. « Je veux le voir accélérer le rythme du match, chercher son tir ou celui de ses coéquipiers, et devenir davantage un leader aussi. »

Du temps de meneur disponible ?

Un projet qui intéresse l'ancien arrière de Kentucky dont la saison sophomore sera décisive pour s'installer dans la rotation des Rockets. « Il s’agit de pénétrer, d’aller dans la raquette et de faire la bonne passe, de décaler dans le corner après une pénétration… », a réagi Reed Sheppard. « Je veux juste m’assurer d’être le meilleur joueur possible et d’aider mon équipe du mieux que je peux. »

Clairement, il lui faudra un temps d'adaptation comme le prouvent ses 25 tirs, mais l'idée d'être le patron de l'équipe l'emballe. « C’est mon équipe pour les deux prochaines semaines. Le plus important, c’est de rester confiant et de m’amuser sur le terrain, jouer libéré et travailler tout ce qu’on a préparé pendant l’intersaison. »

Car avec le départ de Jalen Green et le recrutement concentré sur les ailes et l'intérieur des Rockets, il y a du temps de jeu à récupérer derrière Fred VanVleet et Amen Thompson sur les lignes arrières.