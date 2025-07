Les Hawks offrent un contrat à Nikola Djurisic

C'est Hoopshype qui rapporte l'information, et cela concerne la signature de Nikola Djurisic chez les Hawks, pour trois ans et 5.95 millions de dollars. Sa première année (2025/26) sera d'ailleurs pleinement garantie, à hauteur de 1.27 million de dollars.

Un recrutement surprise, mais pas trop non plus, puisque le Serbe de 21 ans jouait depuis un an en G-League, chez l'équipe affiliée aux Hawks (les College Park Skyhawks). Pour 10.5 points, 3.5 passes et 3 rebonds de moyenne.

Avant ça, Nikola Djurisic avait été drafté par Miami en 2024 (43e position), puis transféré dans la foulée à Atlanta. Au sortir de ses quatre années passées en Europe, du côté du KK Mega Basket (tout comme Ivica Zubac, Goga Bitadze, Nikola Jovic ou encore Nikola Jokic).

Ailier de formation, le natif de Gand (en Belgique) est un joueur déjà expérimenté chez les professionnels, grâce à son passage en Serbie, mais c'est son adresse extérieure qui a de quoi inquiéter pour son rôle au sein de la Grande Ligue : à peine 18% à 3-points en G-League cette année et 33% l'année d'avant avec le KK Mega Basket.