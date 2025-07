James Posey rejoint le staff de Chauncey Billups à Portland

Ça continue de bouger sur le banc des Blazers. Roy Rogers, Chris Fleming et Ryan Gomes n'avaient pas été conservés et depuis, pour épauler Chauncey Billups et son équipe (Nate Bjorkgren, Ronnie Burrell et Jacob Mooallem), des recrues ont été annoncées.

Il s'agit de Quinton Crawford, Tiago Splitter et Patrick St. Andrews. Et ce n'est pas terminé puisque la franchise de l'Oregon a officiellement annoncé l'intégration dans son staff de James Posey.

L'ancien joueur, double champion NBA sur les parquets (2006 avec Miami, 2008 avec Boston) puis une fois sur les bancs (2016 à Cleveland), est assistant depuis une décennie désormais. Il avait commencé avec les Cavaliers donc, entre 2014 et 2019, avant de rejoindre Washington entre 2022 et 2024, puis Phoenix la saison passée.

Pour l'anecdote, lors de sa première saison en NBA, en 1999/2000 à Denver, James Posey fut coéquipier de Chauncey Billups. Mais ce dernier, blessé, n'avait joué que 13 matches lors de cet exercice, et fut transféré en cours de saison au Magic (en échange notamment de Tariq Abdul-Wahad), où il ne jouera jamais.