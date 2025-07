Chauncey Billups mise beaucoup sur Scoot Henderson

L'arrivée de Jrue Holiday à Portland ? Chauncey Billups la voit d'un très bon œil. « Qui de mieux dans la ligue pour encadrer Scoot (Henderson) et Shaedon (Sharpe) que Jrue Holiday ? Deux fois champion NBA et qui sera Hall of Famer selon moi. Il peut toujours jouer, il ne vient pas ici pour être assistant coach », prévient le coach des Blazers.

Anfernee Simons parti à Boston en échange de Holiday, Scoot Henderson va désormais pouvoir s'appuyer sur l'un des vétérans les plus respectés et expérimentés de la ligue à son poste. Sa présence lui permettra-t-il de passer un cap après une deuxième saison en retrait statistique par rapport à son année rookie ?

Leur coach pense en tout cas que le joueur de 21 ans se donne les moyens de réaliser une grande troisième année dans le championnat. « Je vais être honnête, Scoot réalise un été incroyable. L’année dernière a été difficile pour lui, surtout parce qu’il n’a pas pu jouer au basket pendant l’intersaison. Il était blessé, en train de se remettre de la saison. Cette année, il joue tout l’été et bosse dur sur son jeu », rapporte le technicien des Blazers.

On se souvient qu'en avril 2024, son joueur avait pourtant affiché son envie de bosser beaucoup : « Mon dribble, avec contact. Les finitions. L'explosivité. La réactivité. Le tir, évidemment. J'ai beaucoup de choses à bosser. Je vais aussi faire de la vidéo pour mieux appréhender certaines situations dans notre système de jeu. »

Cet été-ci, c'est la bonne ? « Il va faire un bond énorme cette saison. Je crois vraiment, vraiment que Scoot va franchir un cap majeur. Et moi, je suis là pour le suivre. On est prêts pour ça », assure aujourd'hui Chauncey Billups, qui doit notamment attendre de sérieux progrès au niveau du tir (40% en carrière).

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 27 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.