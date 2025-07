Brandon Ingram enfin à 100%

La dernière fois qu'on a vu Brandon Ingram sur un terrain, c'était le 7 décembre 2024. À l'époque, l'ailier portait encore le maillot des Pelicans. Il sera transféré aux Raptors deux mois plus tard…

Mais si le 2e choix de la Draft 2016 a rapidement prolongé à Toronto, il n'a par contre jamais retrouvé les terrains NBA cette saison, la faute à une grosse blessure à la cheville. Une blessure qui est enfin de l'histoire ancienne, selon son coach, Darko Rajakovic, qui se frotte les mains à l'idée de pouvoir bientôt compter sur lui.

« Il ne ressent aucune douleur, il se déplace bien, il est devenu plus fort », assure même le technicien à TSN. « Il se sent vraiment très, très bien à l'heure actuelle. »

Brandon Ingram devrait ainsi participer à des entraînements collectifs durant l'été, avant de pouvoir préparer la prochaine saison avec ses nouveaux coéquipiers, lors du « training camp », à partir du 25 septembre.

Avec l'ancien des Lakers et des Pelicans, plus Scottie Barnes, Immanuel Quickley, RJ Barrett, Jakob Poeltl, Gradey Dick ou encore le rookie Collin Murray-Boyles, la franchise canadienne espère remonter dans la hiérarchie de l'Est la saison prochaine, après trois saisons consécutives sans playoffs.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 ☆ NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.