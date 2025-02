Brandon Ingram prolonge déjà aux Raptors !

Comme Jimmy Butler aux Warriors, Brandon Ingram n’aura pas perdu de temps ! A peine arrivé aux Raptors, l’ancien ailier des Pelicans prolonge déjà, et pour trois ans (2+1) et 120 millions de dollars selon ESPN. C’est moins que le maximum (144 millions) auquel il pouvait prétendre, mais c’est le signe qu’il veut s’inscrire dans la continuité, et que ses déclarations étaient sincères lorsqu’il parlait d’un nouveau départ.

« Je suis satisfait, c’est un changement pour moi. Après cinq ans et demi à La Nouvelle-Orléans, c’est clairement un changement », avait-il expliqué au lendemain de son transfert. « Un changement de décor peut parfois être bénéfique, et j’ai vu ça comme une opportunité de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose de différent… C’est un nouveau départ. De nouveaux visages, de nouveaux talents autour, et je suis excité d’apporter une nouvelle énergie positive. »

All-Star et ancien Most Improved Player avec New Orleans, Ingram n’a pas encore porté le maillot des Raptors, et c’est toujours l’incertitude sur sa date de reprise puisqu’on évoque un retour en mars. Voire plus tard encore…

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 Total 495 33 46.8 36.3 78.8 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.6 0.6 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.