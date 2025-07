Myles Turner arrive à Milwaukee avec de grosses ambitions

Après avoir fait ses adieux à Indiana, Myles Turner a désormais été présenté à Milwaukee, en compagnie de son nouvel entraîneur, Doc Rivers, et du GM des Bucks, Jon Horst. Lui qui a signé pour 108.9 millions de dollars et quatre saisons là-bas s'explique sur ses envies, ses ambitions.

« Il s'agit, en fin de compte, de rester compétitif. L'année dernière, j'étais en finale de conférence et cette année, j'ai été en Finals », rappelle le pivot. « Avoir fait partie d'une équipe qui gagne a changé ma perspective de la ligue. J'ai vu une opportunité de rester compétitif ici. »

Ainsi que d'évoluer auprès d'un joueur unique, Giannis Antetokounmpo.

« J'étais fatigué de prendre des coups d'épaule et de coude tout le temps. C'est rare de pouvoir être à ses côtés, c'est un joueur spécial, un des meilleurs de l'histoire », estime l'ancien des Pacers. « J'ai joué contre lui plusieurs fois maintenant, je connais bien son jeu et ce dont il est capable. Je pense que ça peut coller parfaitement, que la cohésion va fonctionner. »

Pour Milwaukee, il était le meilleur joueur disponible

Visiblement, le recrutement estival des Bucks a suffi à convaincre Myles Turner que les Bucks pourraient retrouver les sommets, eux qui n'ont pas passé un premier tour de playoffs depuis 2022.

« Quand je regarde l'effectif, j'ai combattu face à eux. Ils ne sont pas là par hasard. Gary Trent, Bobby Portis, Taurean Prince et Ryan Rollins ont signé. Chacun a sa vision. Ils n'ont pas signé ici juste pour faire joli. Il y a une véritable croyance en cette franchise. Je m'aligne là-dessus », affirme le finaliste 2025.

On le sait, pour signer le pivot, la franchise a coupé Damian Lillard. Et Myles Turner vient remplacer Brook Lopez, qui a rejoint les Clippers.

« Il était le meilleur joueur libre sur le marché », juge Jon Horst, qui a cherché la meilleure manière de faire progresser son groupe et la solution Turner était en « adéquation parfaite » avec le style des Bucks, avec la progression de Giannis Antetokounmpo, bien plus dans la création en fin de saison. « Ce sont des décisions importantes, avec des conséquences financières et des répercussions sur l'effectif, mais ça nous va car on a l'opportunité d'être avec Turner, de le mettre dans cette équipe et de voir ces deux-là jouer ensemble, avec le reste du groupe qu'on a construit autour de Giannis. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.