Finaliste pour le trophée de MVP, Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas gagné une série de playoffs depuis l’année du titre, en 2021. Quatre ans que les Bucks régressent puis stagnent, et en attendant qu’il se pose des questions sur son avenir, Gannis peut déjà réfléchir à sa progression individuelle.

Au sortir d’une performance exceptionnelle (30 points, 20 rebonds et 13 passes), le Grec a prévenu qu’il ferait son auto-critique : « Il faut juste se regarder dans le miroir et que je sois meilleur… ». Mais peut-il être meilleur ? Pour Doc Rivers, son leader a signé une immense performance, et en l’absence de Damian Lillard, il avait décidé de totalement lui confier les clés de l’attaque.

Le projet avorté de Jason Kidd

« Avant le match, je lui ai dit que j’avais besoin qu’il soit Magic Johnson sur transition » raconte le coach de Milwaukee. « Il l’a fait. Il a distribué le jeu. À la mi-temps, je lui ai dit qu’on avait désormais besoin qu’il soit Magic et Giannis. Pour moi, c’est l’un des meilleurs matches que je l’ai vu jouer. »

Puisque Damian Lillard pourrait manquer toute la saison prochaine, est-ce que Giannis Antetokounmpo peut devenir le meneur « du » jeu des Bucks, à l’instar d’un LeBron James ? À tout juste 30 ans, est-il prêt à faire évoluer son jeu, et à devenir un « facilitateur », capable de penser à la passe avant le tir ? Il y a quasiment dix ans, c’était l’évolution qu’imaginait déjà Jason Kidd, alors coach des Bucks.

« Il est dans son jardin quand il traverse le terrain, c’est là qu’on voit ses capacités naturelles » confiait Jason Kidd. « Être capable de voir le jeu comme il le fait facilite beaucoup les choses. Ça rend aussi les choses intéressantes pour ses coéquipiers puisqu’ils savent qu’ils vont voir le ballon. Sa taille, mêlé à ses avantages naturels et sa panoplie, met une pression folle sur les défenses. »

Un rôle de « quarterback »

L’actuel entraîneur des Mavericks osait même la comparaison avec Magic Johnson. « C’est peut-être le prochain Magic Johnson », avait déclaré Jason Kidd. « Il est altruiste. Sa vision du jeu, sa capacité à faire des passes – certaines que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas faire – c’était donc l’idée. »

Quelques saisons encore plus tôt, LeBron James avait évoqué ce rôle de « directeur du jeu » pour les ailiers. Ce qu’on appelle habituellement « point forward ».

« Se retrouver meneur, c’est comme si tu jouais quarterback » expliquait-il quand il était à Miami. « J’avais décidé de ne pas jouer quarterback au lycée, je préférais jouer receveur. Mais honnêtement, même si je dis que je ne veux pas, je joue meneur. Tous les soirs, je suis un point forward. Je porte la balle, je mets en place l’attaque, et je crée pour moi aussi. Comme le faisait un Pippen ou un Grant Hill. »

Au final, qu’en pense Giannis Antetokounmpo, qui entend donc depuis dix ans qu’il peut diriger le jeu et devenir l’équivalent d’un Magic Johnson ? « Quand je suis arrivé en NBA, j’étais ailier-fort. Lors de ma seconde année, j’étais deuxième arrière. Dans ma troisième année, j’étais meneur de jeu. Je ne sais pas ce que je suis aujourd’hui. J’essaie d’être un basketteur et de m’adapter où je le peux ».

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.