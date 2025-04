Zaccharie Risacher finaliste pour le trophée de Rookie de l’année

Comme depuis plusieurs années, la NBA va échelonner ses récompenses individuelles et les vainqueurs seront annoncés au cours des playoffs. Mais elle vient déjà d’annoncer les finalistes de ses sept trophées de la saison régulière 2024/25. Avec, entre autres, le Français Zaccharie Risacher dans le lot.

Pour le MVP, il n’y a pas la moindre surprise : Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic se disputeront comme imaginé le titre. Pour le Rookie of the Year, on retrouve donc Zaccharie Risacher, mais aussi Stephon Castle et Jaylen Wells. En revanche, Alex Sarr terminera hors du podium.

Concernant le Defensive Player of the Year, pas de Victor Wembanyama à cause de sa blessure, ni de Rudy Gobert, mais le meilleur intercepteur de la ligue Dyson Daniels, Draymond Green et Evan Mobley. Cela signifie que Luguentz Dort et Amen Thompson sont laissés de côté, pour ce qui sera sans doute le scrutin le plus serré de tous.

Double nomination pour Dyson Daniels

Pour le Most Improved Player, Cade Cunningham et Ivica Zubac font partie des nommés, en compagnie de… Dyson Daniels, qui décroche donc là sa deuxième nomination. Le Sixth Man of the Year se jouera quant à lui entre Malik Beasley, Ty Jerome et Payton Pritchard.

Toujours sur le banc, ce sont Kenny Atkinson, JB Bickerstaff et Ime Udoka qui tenteront de repartir avec le titre de Coach of the Year. Sacré il y a un an et auteur d’une saison à 68 victoires, Mark Daigneault n’a pas été retenu.

Enfin, concernant le Clutch Player of the Year, tout se jouera entre Jalen Brunson, Anthony Edwards et Nikola Jokic.