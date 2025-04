Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder déjà dans l’histoire !

Jamais un joueur n’avait terminé avec une telle moyenne de points et autant de victoires en saison régulière…

Avec 32.7 points de moyenne, Shai Gilgeous-Alexander est le nouveau meilleur marqueur de la NBA, et dans son sillage, le Thunder a remporté 68 victoires. Le tout avec un écart moyen d’environ 13 points (12.87 pts/m). C’est un record NBA, puisque OKC fait mieux que les Lakers de 1971/72 (12.28 pts/m) !

Cela faisait huit ans que le Thunder n’avait pas placé un joueur à la tête du classement des meilleurs marqueurs, et SGA succède ainsi, dans l’histoire de sa franchise, à Kevin Durant et Russell Westbrook.

En route vers le trophée de MVP

Laissé sur la touche pour les trois derniers matches de la saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander s’est payé le luxe, en cours de saison, de dépasser Michael Jordan avec une série de 72 matches de suite à 20 points et plus.

Sur l’ensemble de la saison, le Canadien est le numéro 1 pour les matches à 20 points et plus (75), 30 points et plus (49), 40 points et plus (13) et même 50 points et plus (4). C’est dire s’il n’a pas volé ce premier titre de meilleur marqueur de la NBA, et dans quelques semaines, il devrait remporter son premier trophée de MVP.

Adroit pour un arrière avec ses 51.9% aux tirs, il est aussi dans le Top 5 des meilleurs intercepteurs et le bilan collectif du Thunder devrait lui assurer cette première couronne, malgré la saison exceptionnelle de Nikola Jokic.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ☆ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.