Quand Shai Gilgeous-Alexander dépasse Michael Jordan…

La régularité est l’un des points forts de Shai Gilgeous-Alexander, et cette nuit, dans la défaite à Houston, le leader du Thunder a signé un 70e match de suite à 20 points et plus.

Cela peut sembler anecdotique, mais c’est un authentique exploit puisque le Canadien a fait mieux que Michael Jordan, dont la série sur une saison s’était arrêtée à 69 rencontres lors de la campagne 1990/91.

C’est tout simplement la plus longue série de l’histoire depuis les années 60, et la quatrième meilleure série de l’histoire ! Sans surprise, c’est Wilt Chamberlain qui le devance avec 80 matches d’affilée à 20 points et plus en 1961-62 et 1963-64. La troisième meilleure série appartient à Oscar Robertson avec 76 matchs également en 1963-64. Trois séries que SGA ne pourra pas dépasser puisqu’il reste cinq matches à jouer au Thunder.

Cette saison, Shai Gilgeous-Alexander a manqué d’atteindre la barre des 20 points à une seule reprise. C’était face aux Spurs, en début de saison, avec 18 points. C’est lors de la rencontre suivante, le 1er novembre, qu’il entamé cette série de 70 rencontres avec 30 points face aux Blazers.