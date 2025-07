Myles Turner fait ses adieux aux Pacers, à leurs fans et Indianapolis

Quelques jours après le sommet de sa carrière à Indiana et avec les Pacers, les Finals face au Thunder, Myles Turner a fait ses valises et a signé à Milwaukee. Le pivot met ainsi fin à une aventure d'une décennie. Cela méritait bien un long texte de remerciement, pour dire au revoir.

« C'est difficile d'exprimer avec des mots ce que les dix dernières saisons et années de ma vie ont signifié pour moi… De l'adolescent de Bedford, au Texas, à l'homme et au joueur que je suis aujourd'hui, Indy a été ma maison pendant tout ce temps. Vous m'avez vu grandir, sur le terrain et en dehors. Tout comme vous, j'ai mis mon casque sur la tête, j'ai pointé à l'entrée et à la sortie tous les jours… Tout au long de ces années, j'ai mis mon orgueil et mon ego de côté et j'ai sacrifié de nombreuses parties de moi-même et de mon gagne-pain pour l'amélioration et le progrès de cette franchise. Je n'ai JAMAIS choisi la facilité. J'ai pris les critiques, je ne me suis pas plaint, j'ai gardé la tête dans la guidon et j'ai travaillé dur, et au bout du compte… tout cela en valait la peine ! »

« J'ai passé plus de temps avec vous qu'avec ma propre famille au fil des années »

Comme Myles Turner l'écrit, « dire au revoir n'est jamais simple, surtout de manière si abrupte ». « Ensemble, on a vécu les hauts qui étaient très hauts et les bas qui étaient très bas : d'une équipe faible aux batailles pour les playoffs, les blessures, la bulle, et maintenant les Finals. Tout ça, le bon comme le mauvais, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et ces souvenirs ne pourront jamais nous être enlevés. »

Il ajoute que ce fut un « privilège absolu de jouer au Bankers Life/Gainbridge Fieldhouse », que les fans ont été « loyaux ». « J'ai passé plus de temps avec vous qu'avec ma propre famille au fil des années. C'est du vrai amour. »

Dans son message, Myles Turner a aussi remercié la ville d'Indianapolis ainsi que ses « 94 coéquipiers différents et les coaches, préparateurs physiques ». « Merci d'avoir fait partie de mon voyage. On a passé d'innombrables heures ensemble et partagé des souvenirs et des moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. »

Le nouveau joueur des Bucks conclut : « Ce chapitre se referme, mais le respect et l'amour que j'ai pour cette ville et ses habitants sont éternels. Merci Indy du fond de mon cœur. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.