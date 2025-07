Sandro Mamukelashvili veut faire son trou à Toronto

Après deux saisons et demie du côté des Spurs, Sandro Mamukelashvili s’est engagé aux Raptors pour deux ans et un montant de 5.5 millions de dollars.

Au Canada, l'Americano-Géorgien espère trouver sa place au sein de cette jeune équipe de Toronto qui manquait d’un intérieur remplaçant derrière Jakob Poeltl, lui aussi fraîchement prolongé.

“Tout est une question de fit”, affirme Sandro Mamukelashvili. “Je veux prouver à tout le monde que je peux être un joueur de rotation et jouer en NBA pendant dix ans. Les Spurs m’ont permis de m’exprimer pendant deux ans et demi, mais je pense qu’il est temps pour moi de découvrir autre chose et Toronto est une bonne option.”

Pour s’imposer dans la rotation de Darko Rajakovic, Sandro Mamukelashvili va devoir s'améliorer en défense, le joueur de 26 ans souhaitant devenir plus explosif, en améliorant ses appuis.

“J’ai parlé avec l’entraîneur Darko Rajakovic et il m’a dit que la chose la plus importante, c’était de défendre dur”, développe-t-il notamment. “Il m’a expliqué qu’ils [les Raptors] jouaient une défense très agressive. Je pense que mon point faible c’est la défense passive, c’est-à-dire les situations où je dois jouer flotter et être un peu plus passif, mais si vous me faites jouer plus haut dans l’écran, je vais clairement faire mon travail.”

À Toronto pour retrouver les playoffs ?

Si Sandro Mamukelashvili change de pays, il n'arrive pas en terre inconnue pour autant puisqu’il va retrouver son ancien coéquipier de la Montverde Academy, R.J. Barrett : “C’est un bon gars, je l’apprécie beaucoup et j’aime beaucoup sa famille. Je suis impatient d'être sur le terrain avec lui, mais j’espère que maintenant il commencera à me faire des passes” s'amuse-t-il ainsi.

Ainsi, l'Américano-Géorgien rejoint une jeune équipe qui espère profiter d’une Conférence Est qui s’annonce ouverte pour réussir à retrouver le “play-in” et pourquoi pas les playoffs, ce qui n’est plus arrivé depuis la saison 2021/22 où les Raptors étaient sortis au premier tour face aux Sixers 4-2.

“Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui veulent progresser ensemble”, constate Sandro Mamukelashvili. “Il n’y a pas de meilleure situation que celle où on peut s’améliorer sur un plan personnel tout en étant entouré de personnes qui vous poussent vers le haut.”

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 10 49.6 42.3 81.8 0.9 1.1 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 * All Teams 43 15 42.2 30.3 68.4 1.6 2.7 4.3 1.4 1.2 0.3 0.8 0.3 6.1 2022-23 * MIL 24 9 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 * SAN 19 23 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SAN 46 10 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 2024-25 SAN 61 11 50.2 37.3 74.1 1.0 2.0 3.1 0.8 1.0 0.4 0.4 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.