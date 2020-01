Warriors – Pistons : Sekou Doumbouya frappe fort !

Avec un Sekou Doumbouya de nouveau titulaire après sa belle performance contre les Clippers, les Pistons prennent le meilleur départ à San Francisco. C’est le Français qui ouvre les hostilités d’un tir à 3-points dans le corner, avant d’enchaîner par une passe décisive, puis un dunk sur un backdoor (12-4).

Les Warriors entrent finalement dans leur match. Un gros dunk d’Eric Paschall sur Thon Maker les ramène même à égalité mais Christian Wood lui répond pour garder Detroit en tête après douze minutes (25-23).

Omari Spellman répond au duo Rose – Doumbouya

Dans le sillage du duo Alec Burks (27 points) – Eric Paschall, Golden State confirme sa bonne fin de premier quart-temps pour passer devant pour la première fois du match (34-33). Derrick Rose prend alors les choses en main. L’ancien MVP marque dix points dans la période et Sekou Doumbaya lui emboîte le pas avec un gros contre sur Damion Lee et deux nouveaux tirs de loin !

Les Pistons ne parviennent toutefois pas à creuser l’écart et les 14 points d’Omari Spellman (23 points), à 100% de réussite, permettent finalement à Golden State de rentrer aux vestiaires avec trois points d’avance (59-56).

Les Pistons font le break

Dwane Casey insère Derrick Rose dans le cinq pour débuter la deuxième mi-temps et bien lui en prend. Son meneur dissèque la défense de Golden State et Svi Mykhailiuk fait mouche de loin à deux reprises, alors qu’Andre Drummond domine sous le cercle. Les Pistons passent alors un 16-3 à leurs adversaires et voient Draymond Green se faire (à nouveau) expulser pour deux fautes techniques (81-69). Les Warriors trouvent tout de même le moyen de revenir dans la rencontre. Alec Burks agressent la défense de Detroit et un 11-0 réduit leur retard à trois petits points (83-80).

Alors que les hommes de Steve Kerr se font menaçants, Derrick Rose en rajoute une couche. Il marque six points en début de dernier quart temps et trouve Sekou Doumbouya, qui enfile son quatrième 3-points du match, pour repousser les Warriors à -13 (99-86) ! Bruce Brown prend alors le relais de Rose et Detroit ne sera jamais inquiété par un éventuel retour de Golden State alors que Sekou Doumbouya enregistre au passage son nouveau record de points et son deuxième double double de suite. Quel début d’année pour le jeune français !