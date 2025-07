Pour débuter sa Summer League, Ron Holland a réglé la mire

Ron Holland sort d’une saison rookie où son adresse extérieure a été l’un de ses points faibles puisqu’il ne tirait qu’à 24% derrière l’arc. Pourtant, pour son premier match de Summer League avec Detroit, l’ailier avait réglé la mire. Dans la victoire des Pistons face aux Knicks (104-86), le “sophomore” a été le meilleur marqueur de la partie avec 28 points à 8/12 au tir et 4/5 à 3-points, mais il a également ajouté 11 rebonds et 3 interceptions dont deux durant les premières minutes de la rencontre.

“Peu importe ce que la défense lui offre, il va le prendre”, réagit son coéquipier Daniss Jenkins après la rencontre. “Il ne refuse aucun tir et il n’a pas peur de l’adversité. C’est un dur à cuire.”

Une confiance qui s’est vue notamment sur ce panier à 3-points en sortie de dribble alors qu’il était bien défendu par Pacôme Dadiet. Pourtant, après deux dribbles dans le dos, il a su se replacer pour s’élever et trouver sa cible alors que le Français était toujours face à lui.

Un bourreau de travail

Cette belle prestation est donc à mettre sur le compte de tout le travail accompli par Ron Holland depuis la fin de la saison des Pistons et l’élimination face aux Knicks. Depuis, le 5e choix de la Draft 2024 n’a cessé de travailler sur son tir comme le rapporte le président de Detroit.

“Ce qui nous plaît chez lui, c’est son esprit de compétition, son éthique de travail et son amour pour le basket. Il veut être le meilleur joueur possible et il fait tout son possible pour que ce soit le cas”, explique Trajan Langdon. “Si on peut voir une évolution sur son tir, c’est parce qu’il travaille dessus.”

Si Ron Holland a brillé avec son adresse au tir sur cette rencontre, son agressivité vers le cercle est également à noter à l’image de cette claquette-dunk avec la faute, célébrée avec Cade Cunningham et Jalen Duren assis au bord du terrain. Ainsi, l’ailier a tiré 13 lancers francs pour huit réussis, et personne n’a fait mieux lors de cette rencontre.

Maintenant, toute la question est de savoir si Ron Holland réussira à capitaliser sur ses progrès lors de la reprise de la saison NBA…

Ron Holland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 81 16 47.4 23.8 75.4 0.5 2.2 2.7 1.0 1.7 0.6 0.9 0.2 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.