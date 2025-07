Seattle et Gabby Williams prennent leur revanche sur Connecticut

Le Sun n'était pas loin de jouer un vilain coup de plus à Seattle, deux jours après avoir mis fin à sa série de dix revers, déjà face au Storm. À l'extérieur cette fois, les protégées de Rachid Méziane, toujours privées de Marina Mabrey, ont fait mieux que résister pendant trois quart-temps. Jusqu'à ce que le dernier mot ne revienne à Gabby Williams (18 points, 5 passes décisives, 3 interceptions) et ses coéquipières.

Grâce à sa bonne entame (10-16) et avec un trio Lacan – Rivers -Nelson-Ododa pour épauler Tina Charles (20 points, 10 rebonds), Connecticut a fait la course en tête jusqu'à ce que Nneka Ogwumike, par deux fois à 3-points, et Gabby Williams ne viennent inverser la tendance pour aborder le dernier acte en tête (55-52).

Un final à sens unique

Les deux paniers de Dominique Malonga (4 points, 8 rebonds, 1 passe décisive) ont placé Seattle en position de force, mais Connecticut a encore répondu, avec notamment deux lay-ups de Leïla Lacan pour reprendre brièvement l'avantage (60-62). En grande difficulté, Seattle a réussi à finir plus fort, avec Gabby Williams pour montrer la voie, avec un 3-points dans le corner et un floater pour lancer un terrible 19-3 en guise de bouquet final.

Le trio Wheeler – Magbegor – Ogwumike a alors pris le dessus pour permettre au Storm de renouer avec la victoire après deux revers de suite (79-65).

Le Sun pourra regrette sa fin de match ratée et la maladresse de ses cadres, entre le 5/18 au tir de Tina Charles et le 4/13 de Saniya Rivers, tandis que Leïla Lacan (32 minutes) a également fini à 4/13 (10 points, 7 rebonds).

Le Sun est désormais attendu à Los Angeles ce dimanche quand le Storm recevra Washington dans le même temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.