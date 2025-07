Leïla Lacan et Tina Charles font plier le Storm de Gabby Williams

Fin de série pour le Sun qui a renoué avec la victoire face à Seattle après avoir enregistré dix revers de suite.

Si Tina Charles n'a pas manqué son retour dans le cinq majeur en livrant sa meilleure prestation de la saison, avec 29 points et 11 rebonds, on soulignera également la montée en puissance de Leïla Lacan, qui apporte son énergie dans son style caractéristique, et s'est également distinguée dans le final. Le tout face à l'une des meilleures équipes de la ligue, emmenée par Gabby Williams et Skylar Diggins (21 et 23 points).

Lancé par grosse entame de Gabby Williams et l'efficacité du tandem Diggins-Magbegor, le Storm a très vite pris les devants (18-27). La donne s'annonçait compliquée pour les troupes de Rachid Méziane, toujours privées de Marina Mabrey. Il a alors fallu faire le dos rond et tenir tête à cette équipe de Seattle pendant deux quart-temps pour rester au contact, puis recoller à 57-57 en milieu de troisième quart-temps grâce à des passages remarqués de Bria Hartley et Saniya Rivers pour épauler Tina Charles.

Son énergie et son agressivité récompensées

Dans le dernier acte, Connecticut a fini par prendre le dessus, d'abord grâce à sa défense, à l'image de l'interception de Saniya Rivers pour le panier de l'égalisation de Jacy Sheldon (77-77). Tina Charles a également su mettre les paniers décisifs dans le « money-time ». Et pour la seconder, c'est Leïla Lacan qui a sorti son épingle du jeu.

Son agressivité et son énergie ont été récompensées par un lay-up, deux lancer-francs et une passe décisive pour le 3-points de Jacy Sheldon. Pour son deuxième match en WNBA, l'internationale tricolore a ainsi grandement contribué au 11-0 qui a fait plier Seattle dans le final (93-83).

Avec le renfort de Leïla Lacan depuis deux matchs, et le prochain retour de Marina Mabrey, l'avenir s’éclaircit un peu pour le Sun, toujours bon dernier au classement (3v-16d), et qui affrontera à nouveau le Storm lors de son prochain match vendredi, mais à Seattle cette fois. Ce sera peut-être également l'occasion pour Dominique Malonga de montrer davantage en sortie de banc après ses six petites minutes hier (0 point, 1 rebond, 1 passe, 2 fautes).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.