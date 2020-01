Le tandem Rozier- Graham gâche le gros triple double de Luka Doncic

Hornets / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Washington 39 9/12 1/1 0/0 1 5 6 3 2 0 3 1 19 23 M. Bridges 35 4/11 1/3 2/2 3 8 11 3 3 1 1 1 11 19 B. Biyombo 37 4/9 0/0 3/3 4 9 13 0 5 0 4 0 11 15 T. Rozier 42 10/15 5/8 4/6 2 4 6 8 4 0 1 0 29 35 D. Graham 44 8/17 2/8 9/9 0 2 2 13 1 1 3 1 27 32 M. Williams 15 1/3 0/1 5/5 0 1 1 0 0 0 0 1 7 7 C. Zeller 15 2/6 1/1 5/6 4 1 5 0 3 1 1 1 10 11 C. Martin 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N. Batum -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 D. Bacon 25 3/10 0/1 0/0 1 6 7 0 2 0 1 0 6 5 M. Monk 14 1/2 1/2 0/0 1 1 2 0 2 2 3 0 3 3 Total 42/85 11/25 28/31 16 37 53 27 22 5 17 5 123