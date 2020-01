Au forceps, les Celtics s’imposent à Chicago

Les Celtics ne vivent pas une période facile en ce moment en l’absence de Kemba Walker mais contrairement à la nuit dernière, les joueurs de Brad Stevens ont montré un visage plus rassurant.

Pourtant, Zach LaVine a très vite fait des dégâts avec onze des treize premiers points chicagoans, la plupart de loin, face à une équipe de Boston encore maladroite ou gaspilleuse (13-4). Les Verts ont du mal et laissent Lauri Markkanen et Coby White enfoncer le clou (21-11). Le réveil vient des ailes, tout d’abord de Jayson Tatum puis Gordon Hayward et Jaylen Brown, les trois Celtics les plus en forme ce soir. Malgré ce mauvais départ, Boston reprend la main à la fin du premier quart-temps mais Chicago est toujours bel et bien là (30-28).

Cette fois, les Bulls trouvent de l’apport offensif du côté de leurs meneurs, Kris Dunn et Tomas Satoransky, mais Boston résiste bien. De part et d’autre, aucune équipe ne parvient réellement à imposer son rythme et c’est surtout défensivement que cela pèche. À la pause, les Celtics mènent toujours d’une possession : 55-52.

Les ailiers des Celtics assurent

À nouveau, ce sont les ailiers de Brad Stevens qui prennent leurs responsabilités tandis que Zach LaVine n’hésite pas à répondre, bien que quelque peu esseulé. Tomas Satoransky bien contenu, le ballon circule peu chez les Bulls. La défense des Celtics fait son effet, le match se hache par la même occasion mais les Bulls trouvent toujours du scoring en LaVine et Markkanen. C’est à l’intérieur que l’agressivité d’Enes Kanter porte ses fruits, le Turc est omniprésent du rebond défensif jusqu’au cercle adverse. En grande partie grâce à lui, Boston fait la différence et prend le large : 85-73.

Chicago ne manque cependant pas de ressources et c’est Kris Dunn, encore lui, qui mène la charge avec l’aide de Satoransky et Thaddeus Young. Alors que Boston avait les choses en main, l’équipe oublie de conserver le ballon dans les siennes et les Bulls ne manquent pas d’en profiter : sur un tir primé de Zach LaVine puis un petit shoot de Young, l’écart n’est plus que de trois points : 95-92.

Boston souffre longtemps, en grande partie à cause de ses fautes mais aussi de Zach LaVine, sur son petit nuage. Jayson Tatum et Gordon Hayward assument cependant leurs rôles et repoussent les efforts des joueurs de Jim Boylen. Les Bulls peuvent s’en vouloir, le match était à leur portée. Une fois de plus…