Tuomas Iisalo a pris en main GG Jackson

Plombé par les blessures cette saison, GG Jackson n'a pas pu confirmer sa bonne première année, étant limité à seulement 29 matches. Il doit donc se relancer et pour ça, Tuomas Iisalo a pris une décision forte.

En effet, le coach des Grizzlies a pris les commandes de l'équipe de Summer League de Memphis, alors que la tradition veut que ce soit un assistant qui occupe ce poste. Ainsi, le technicien reste près de l'ailier, pour le faire travailler et faire exploser tout son potentiel.

« Le coach m'a dit, quand j'étais souvent mal dans ma tête, qu'il allait me coacher de la manière la plus dure car il ne veut pas que, dans vingt ans, les gens se disent que GG Jackson aurait pu être une sacré joueur », raconte le jeune talent. « Il m'a indiqué qu'il n'allait pas me laisser tomber et c'est pour cela que je me sens bien avec lui. »

Être plus tranchant près du cercle

Lors de la Summer League de Salt Lake City, en deux matches, GG Jackson a tourné à 23.5 points de moyenne à 57% de réussite. Du côté de Las Vegas, il a marqué 16 points face aux Celtics. Il a visiblement gagné en agressivité.

« J'essaie d'aller dans la raquette, de pénétrer et de limiter le plus possible mes dribbles. J'essaie de ne pas trop en faire et si c'est le cas, alors je tente d'éliminer ces petites choses », analyse celui qui a été drafté en 45e position en 2023, qui a parfois du mal à être adroit près du cercle. « Je n'ai pas toujours les coups de sifflet car je suis puissant physiquement et les arbitres jugent que je peux finir malgré les contacts. Mais ça intimidera les défenseurs, qui vont reculer ou faire faute et j'aurai les lancers-francs. »

Il ne faut pas non plus oublier la défense, qui est un boulet à son pied. Sans davantage d'efforts dans ce domaine, GG Jackson continuera de rester longtemps sur le banc.

« Je n'y suis pas encore, c'est sûr, mais avec la ligue d'été, j'ai l'impression de faire un pas en avant », conclut-il, lui qui veut devenir plus polyvalent en défense avec son physique avantageux (2m07, 96 kilos).

G.G. Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MEM 48 26 42.8 35.7 75.2 1.1 3.0 4.1 1.2 1.3 0.6 1.4 0.5 14.6 2024-25 MEM 29 16 37.2 33.7 72.5 0.9 2.2 3.2 1.0 1.0 0.4 1.1 0.2 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.