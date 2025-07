Déjà un record pour Joan Beringer en Summer League !

C'est ce qu'on appelle « marquer les esprits ». Dès son entrée en lice en Summer League, à Las Vegas, Joan Beringer n'a pas tardé à prouver pourquoi les Timberwolves étaient déjà autant enthousiastes à son sujet.

En 23 minutes, le Français a ainsi cumulé 11 points (5/6), 8 rebonds, 2 interceptions et surtout… 7 contres !! Égalant du même coup le record de cette compétition, qu'il partage maintenant avec JaVale McGee (2009), Cheickh Samb (2010), Kent Bazemore (2012), Jackie Carmichael (2013), Jaren Jackson Jr. (2018) et Isaiah Jackson (2021).

« Je pense toujours à la façon dont je peux avoir un impact sur le match et ma défense est, je crois, mon principal atout » a-t-il réagi après coup, alors que Minnesota l'a accessoirement emporté contre New Orleans.

Yves Missi en souffrance

Dès la première possession, et face à un adversaire direct comme Yves Missi, pourtant nommé dans la « All-Rookie Second Team » cette année, Joan Beringer a réussi deux contres : un main gauche et un main droite !

« Son timing est super, ses mains sont toujours prêtes » a savouré son coach, Kevin Hanson, habituel assistant de Chris Finch sur le banc des Timberwolves. « Son timing est même incroyable et je l'ai vu dès le début, de chaque côté du terrain. Sa capacité à attraper les passes aériennes, ses bonnes mains… C'était impressionnant, surtout contre un pivot comme [Yves] Missi, de calibre titulaire. »

Tout n'a cependant pas été parfait, notamment quand il a fallu s'entendre sur « pick-and-roll » avec Rob Dillingham, néanmoins sous le charme également de l'intérieur d'à peine 18 ans : « Je n'ai même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, vous l'avez tous vu… » a déclaré le 8e choix de la Draft 2024. « Il est comme ça depuis le premier jour : il joue dur, il court, il écoute les consignes et il joue avec tout le monde. Il va être spécial. »

Sélectionné en 17e position il y a deux semaines lors de la Draft, Joan Beringer lance donc comme il se doit sa ligue d'été dans le Nevada et, tandis que Kevin Hanson apprécie qu'il « comprend à peu près tout », même en étant arrivé sur le tard dans le basket, le Français va maintenant tenter de confirmer cette performance ce samedi, contre Denver.