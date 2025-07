Les Wolves enfin prêts à se rapprocher de Kevin Garnett

Après avoir bouclé la boucle en finissant sa carrière là où tout avait commencé, en 2016, c'est-à-dire à Minnesota, Kevin Garnett et les Wolves semblaient bien mariés pour un moment. L'ancien joueur caressait même l'ambition de prendre des parts dans la franchise, voire d'en devenir le propriétaire.

Il s'en était alors confié à Flip Saunders, qui a ensuite disparu et le propriétaire de l'époque, Glen Taylor, a fait des choix qui n'allaient pas dans ce sens, provoquant ainsi la colère de « KG ». La guerre était déclarée, sans aucune détente, encore moins un accord de paix, jusqu'à maintenant.

« Je ne le pardonnerai pas à Glen. Je pensais que c'était un homme et un homme d'affaires droit, et quand Flip est mort, tout s'est envolé avec lui », s'était lamenté le MVP 2004 en avril 2020.

Enfin son maillot retiré ?

Désormais, les choses ont changé puisque les Wolves ont été rachetés par Alex Rodriguez et Marc Lore. Les deux hommes ont bien l'intention de se rapprocher de Kevin Garnett, qualifié de « meilleur joueur de l'histoire » de la franchise.

« On a un immense respect pour KG et pour tout ce qu'il a accompli. On aimerait se rapprocher de lui. On sait ce que les fans veulent voir et on veut voir ça aussi », confirme Marc Lore. « Tout ce qui est important pour nos fans est important pour nous », ajoute Alex Rodriguez. « C'est évident qu'il représente quelque chose de capital pour nos fans et on va travailler sur ce dossier. »

Le premier geste, le plus symbolique et évident, serait de retirer son numéro 21, ce qui n'a toujours été pas fait alors que c'est le cas à Boston depuis mars 2022…

Kevin Garnett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1995-96 MIN 80 29 49.1 28.6 70.5 2.2 4.1 6.3 1.8 2.4 1.1 1.4 1.6 10.4 1996-97 MIN 77 39 49.9 28.6 75.4 2.5 5.6 8.0 3.1 2.6 1.4 2.3 2.1 17.0 1997-98 MIN 82 39 49.1 18.8 73.8 2.7 6.9 9.6 4.2 2.7 1.7 2.3 1.8 18.5 1998-99 MIN 47 38 46.0 28.6 70.4 3.5 6.9 10.4 4.3 3.2 1.7 2.9 1.8 20.8 1999-00 MIN 81 40 49.7 37.0 76.5 2.8 9.1 11.8 5.0 2.5 1.5 3.3 1.6 22.9 2000-01 MIN 81 40 47.7 28.8 76.4 2.7 8.7 11.4 5.0 2.5 1.4 2.8 1.8 22.0 2001-02 MIN 81 39 47.0 31.9 80.1 3.0 9.1 12.1 5.2 2.3 1.2 2.8 1.6 21.2 2002-03 MIN 82 41 50.2 28.2 75.1 3.0 10.5 13.4 6.0 2.4 1.4 2.8 1.6 23.0 2003-04 ★ MIN 82 39 49.9 25.6 79.1 3.0 10.9 13.9 5.0 2.5 1.5 2.6 2.2 24.2 2004-05 MIN 82 38 50.2 24.0 81.1 3.0 10.5 13.5 5.7 2.5 1.5 2.7 1.4 22.2 2005-06 MIN 76 39 52.6 26.7 81.0 2.8 9.9 12.7 4.1 2.7 1.4 2.4 1.4 21.8 2006-07 MIN 76 39 47.6 21.4 83.5 2.4 10.4 12.8 4.1 2.4 1.2 2.7 1.7 22.4 2007-08 BOS 71 33 53.9 0.0 80.1 1.9 7.3 9.2 3.4 2.3 1.4 1.9 1.3 18.8 2008-09 BOS 57 31 53.1 25.0 84.1 1.4 7.1 8.5 2.5 2.3 1.1 1.6 1.2 15.8 2009-10 BOS 69 30 52.1 20.0 83.7 1.1 6.2 7.3 2.7 2.5 1.0 1.5 0.8 14.4 2010-11 BOS 71 31 52.8 20.0 86.2 1.2 7.7 8.9 2.4 2.1 1.3 1.6 0.8 14.9 2011-12 BOS 60 31 50.3 33.3 85.7 1.1 7.1 8.2 2.9 2.4 0.9 1.8 1.0 15.8 2012-13 BOS 68 30 49.6 12.5 78.6 1.1 6.7 7.8 2.3 2.3 1.2 1.6 0.9 14.8 2013-14 BRK 54 21 44.1 0.0 80.9 1.1 5.5 6.6 1.5 2.3 0.8 1.3 0.7 6.5 2014-15 * All Teams 47 20 46.7 14.3 80.0 1.0 5.6 6.6 1.6 2.3 1.0 1.0 0.4 6.9 2014-15 * BRK 42 20 45.5 16.7 82.9 1.1 5.7 6.8 1.6 2.3 1.0 1.1 0.3 6.8 2014-15 * MIN 5 20 58.1 0.0 50.0 0.4 4.8 5.2 1.6 2.6 1.0 0.2 0.8 7.6 2015-16 MIN 38 15 47.0 0.0 66.7 0.4 3.6 4.0 1.6 1.8 0.7 0.4 0.3 3.2 Total 1462 35 49.7 27.5 78.9 2.2 7.8 10.0 3.7 2.4 1.3 2.2 1.4 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.