Les Sixers s’accrochent au potentiel de leur « Big Three »

Après une saison 2024/25 à reléguer aux oubliettes, terminée à 24 victoires seulement et 58 défaites, les Sixers veulent repartir de l'avant. En gardant leur confiance dans le « Big Three » en place, à savoir Joël Embiid, Tyrese Maxey et Paul George.

Respectivement limités à 19 matchs, 52 matchs et 41 matchs, les trois All-Stars de Philadelphie n'ont jamais réussi à trouver de rythme ou d'automatismes sur les planches. C'est donc tout logiquement que le président de la franchise, Daryl Morey, espère avant tout que ses leaders seront en bonne santé à la rentrée prochaine.

“D'abord et avant tout, [Embiid] est un de nos fers de lance en défense, et un des meilleurs défenseurs de la Ligue”, rappelle Daryl Morey pour Sixers Wire. “Paul a eu une année difficile aux tirs la saison passée, mais nous nous attendons à ce que ça rentre dans l'ordre avec plus de tirs ouverts. Nous ne sommes pas inquiets pour lui. S'il y a bien une chose dont je ne suis pas inquiet, c'est que Paul George rentre ses tirs la saison prochaine. Et puis, il va nous apporter de la cohésion collective avec ses passes. On s'attend à ce qu'il joue à un niveau élevé, afin d'être avec Tyrese un de nos trois meilleurs joueurs.”

Débarqué des Clippers l'été passé, Paul George a en particulier connu une saison en-deçà de ses standards, terminant notamment à un petit 43% de réussite aux tirs, dont 36% derrière l'arc. Symbole d'un collectif en souffrance, l'ancien All-Star des Pacers et du Thunder compte bien rebondir pour ce qui sera (déjà) sa 16e saison dans la Ligue.

Prétendre au titre

“Il est impatient de pouvoir rejouer”, reprend Daryl Morey. “Je sais qu'il veut vraiment montrer ce dont il est capable aux fans de Philadelphie. Il a le sentiment qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire la saison passée, donc il est très optimiste et excité de pouvoir le faire la saison prochaine.”

Alors que la conférence Est devrait être ouverte aux quatre vents la saison prochaine, sans les Celtics privés de Jayson Tatum, ni les Pacers – finalistes NBA – privés de Tyrese Haliburton, Philly a une belle carte à jouer. À la condition, sine qua non, que ses trois stars locales parviennent à garder la forme tout au long de la saison… Un gros “si” !

“Pour qu'on soit un vrai prétendant au titre, on aura besoin d'avoir nos trois joueurs clés en bonne santé”, conclut Daryl Morey. “Je ne pense pas qu'on puisse gagner sans eux. J'aimerais pouvoir le dire, mais je n'arrive pas à le concevoir. Donc, oui, on est très dépendant de ces gars-là, à commencer par Joël.”