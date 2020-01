Donovan Mitchell fait craquer le Magic

Avec ses neuf victoires en dix matches, Utah n’est pas loin d’être la meilleure équipe de l’Ouest du moment, et d’entrée, les coéquipiers de Rudy Gobert veulent marquer leur territoire. Bojan Bogdanovic et Joe Ingles à 3-points, Donovan Mitchell par le dunk ou Gobert dans la raquette déroulent le beau basket du Jazz (22-14).

C’est déjà compliqué pour le Magic qui est à court de solutions. C’est finalement via son banc que Orlando résiste, mais Utah a trop de certitudes dans le jeu pour douter. Sous les panneaux, Gobert continue son carnage et le Jazz domine son sujet après douze minutes (33-25).

Le Magic s’accroche

En sortie de banc, Terrence Ross se lance alors dans un vrai récital. Il a la main chaude et plus rien ne lui résiste. Grace à deux tirs à 3-points et quelques actions de grande classe, l’homme fort du banc du Magic répond présent et Orlando reprend confiance. Grâce à un tir à 3-points de Mo Bamba, les Floridiens prennent même les commandes du match (36-35).

Malgré la montée en puissance du Magic, Utah ne s’affole pas. Mitchell prend le jeu à son compte et Orlando ne peut pas le stopper. Ses prises d’écrans sont dans le bon tempo et il s’amuse de tous ses vis à vis. C’est lui qui termine au cercle avec contact pour permettre à Utah de mener à la mi-temps (52-47).

Pour l’instant, Nikola Vucevic est passé à côté de son match, mais il essaie de montrer la voie à ses coéquipiers au retour des vestiaires. Les premiers ballons sont pour lui et il commence à peser dans la peinture, là où tout le monde l’attend (59-55). Le Monténégrin peut aussi compter sur Evan Fournier pour maintenir la pression. Grâce à ses deux hommes forts (Fournier/Vucevic), Orlando reste au contact, et il faut deux exploits de Mitchell pour répondre aux 3-points de Ross pour garder deux possessions d’avance (79-75).

Donovan Mitchell montre le chemin

Alors que son nom circule pour aller au All-Star Game, Donovan Mitchell frappe un grand coup dans le début du dernier acte, et il permet au Jazz de faire le break (93-80). Orlando cherche un second souffle, mais Utah défend très bien tout en étant discipliné en attaque. Trouvé près du cercle, Gobert joue le point d’ancrage à l’intérieur à la perfection et le Français permet à son équipe de se diriger vers une nouvelle victoire en distribuant à ses coéquipiers des offrandes (102-88).

Le Magic aura tenu trois quart-temps, et s »incline finalement 109-96 à domicile. C’est la 10e victoire en onze matches du Jazz, qui se rapproche de la 2e place à l’Ouest.