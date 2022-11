Stats & Highlights | Les Clippers font chuter les Cavaliers, les Blazers au buzzer face au Heat

Les Bucks perdent (pour la première fois de la saison) et les Cavaliers n’en profitent pas. Cleveland a vu sa série de huit victoires de suite se stopper à Los Angeles, face aux Clippers. Paul George et les Californiens ont réalisé un gros comeback.

Autre résultat marquant : la victoire de Portland au buzzer à Miami, avec notamment le retour de Damian Lillard. San Antonio et Charlotte sont toujours englués dans des séries de revers : quatre pour les Texans, cinq pour les Hornets. Ce n’est pas beaucoup mieux pour les Wolves, qui s’inclinent aussi et restent très irréguliers.

C’est terminé en revanche pour Houston qui, après six revers de rang, gagne enfin. Comme Detroit d’ailleurs, qui n’avait plus gagné depuis trois matches. Un gros Myles Turner a permis aux Pacers de battre New Orleans et Chicago a pris sa revanche face à Toronto.

Charlotte – Washington : 100-108

Il fallait un vainqueur entre ces deux équipes en difficulté et ce sont les Wizards qui ont mieux négocié cette rencontre. Bien aidés surtout par la maladresse des Hornets, qui ont mis plus de vingt minutes à inscrire un premier panier primé. Ils terminent avec un affreux 5/32 dans l’exercice…

Mais comme Washington n’était pas en grande forme non plus, le match fut disputé. En fin de troisième quart-temps, Rui Hachimura donne de l’air aux siens, avant que Kyle Kuzma enfonce le clou en dernier acte. Cinquième défaite de suite pour les Hornets.

Orlando – Houston : 127-134

Quand les shoots à 3-pts tombent dedans, la vie est plus facile pour les Rockets. Surtout si la défense montre en plus des signes de faiblesse. Car face au Magic, les Texans ont été en souffrance pour contenir Paolo Banchero et ses coéquipiers.

Heureusement pour eux, ils ont frappé de loin pour garder leur avance. En troisième quart-temps, Jalen Green (34 points) inscrit sept points dans un 12-0. Orlando est sonné mais revient. Le quart-temps suivant, Houston en remet une couche avec un nouveau 12-0 pour l’emporter.

Detroit – Oklahoma City : 112-103

Le Thunder n’a pas tenu la distance. Les joueurs de Mark Daigneault ont très bien défendu en première période, les Pistons ne trouvant pas la cible de loin. Shai Gilgeous-Alexander rayonnait et il y avait quinze points d’écart.

Sauf que les troupes de Dwane Casey vont sortir des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Elles passent un 24-6 et prennent les commandes. Le Thunder manque son début de dernier quart-temps et les Pistons s’imposent. Après trois défaites de suite, Detroit respire enfin.

Indiana – New Orleans : 129-122

Les Pelicans sont tombés sur un os : Myles Turner. Avec 37 points et 12 rebonds, le pivot des Pacers a été dominant. Indiana commence mieux la partie, avec un 9-0. Zion Williamson et sa bande reviennent tout doucement et les deux équipes frappent de loin.

En seconde période, les Pacers passent devant, notamment grâce à Turner qui inscrit un shoot primé dans les dernières secondes du troisième quart-temps, pour donner presque dix points d’avance aux siens. Indiana ne tremble pas sur la fin et s’impose.

Miami – Portland : 107-110

Peu brillants pendant trois quart-temps, les Blazers ont sorti l’artillerie lourde au meilleur moment. Après quelques secondes dans le dernier acte, Damian Lillard (qui était de retour) et compagnie étaient menés de onze points.

Mais en shootant à 13/17 dans ce dernier quart-temps, les joueurs de Portland renversent la situation. Dans les six dernières minutes de la rencontre, c’est même un 8/8 au tir ! Max Strus égalise à six secondes de la fin, Chauncey Billups ne demande pas de temps-mort, Lillard remonte la balle et sert Josh Hart dans le coin. Ça tombe dedans à 3-pts, au buzzer.

Chicago – Toronto : 111-97

Avec Zach LaVine, tout est toujours plus simple pour Chicago. Pourtant, le début de rencontre fut difficile pour les Bulls, qui ont perdu cinq ballons en cinq minutes. Ce sont les remplaçants, Goran Dragic et Javonte Green, qui réveillent le groupe.

Les Raptors, eux, sont dans le dur et rapidement, les Bulls peuvent prendre les commandes de la partie. En dernier quart-temps, LaVine assure la victoire en inscrivant les neuf premiers points de Chicago. L’écart est fait, la victoire est là pour les joueurs de Billy Donovan.

Minnesota – New York : 107-120

Sans Rudy Gobert, les Wolves ont coulé en défense. Les Knicks ont pu inscrire 19 paniers primés, dont huit pour le seul Julius Randle, auteur de 31 points. Son équipe apathique (jusqu’à 27 points d’écart en première période…), Chris Finch a donné du temps de jeu aux remplaçants.

C’est avec eux que Minnesota revient à six unités en début de dernier quart-temps. Randle ne laisse aucun espoir aux Wolves et répond immédiatement derrière l’arc. Quatrième défaite en cinq matches pour des Wolves qui patinent.

San Antonio – Denver : 109-115

Après une première victoire face aux Texans, les Nuggets ont un peu baissé d’un ton pour ce second duel. Certes, le groupe a délivré 33 passes décisives, mais les 20 ballons perdus auraient pu coûter cher. Heureusement pour les hommes de Michael Malone, les Spurs étaient eux aussi très imprécis dans le jeu.

Les joueurs de Gregg Popovich ont en effet gâché 24 possessions, qui ont donné 35 points aux Nuggets ! Néanmoins, Devin Vassell et Keldon Johnson font vaciller Nikola Jokic et les autres dans les dernières minutes, en passant même devant. Mais le duo Jokic – Jamal Murray est trop fort, avec 12 points dans le dernier quart-temps.

LA Clippers – Cleveland : 119-117

Donovan Mitchell et les Cavaliers craquent au pire moment. L’arrière de Cleveland et ses coéquipiers avaient le match en mains, jusque dans les derniers instants. Mais l’ancien du Jazz est resté aphone dans les onze dernières minutes du match.

Paul George en a donc profité. Les Clippers avaient treize points de retard à cinq minutes du terme. Norman Powell inscrit 10 points dans un 21-6 pour renverser la tendance, quand George marque le panier primé qui permet d’égaliser. Dans le détail, Los Angeles a même marqué 15 points de suite pour l’emporter, pendant que Cleveland manquait sept shoots d’affilée et perdait trois ballons.