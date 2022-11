Les Celtics d’un grand Jayson Tatum gagnent de justesse à Memphis

Alors que les 30 équipes étaient sur le pont en ce lundi soir, puisque la NBA laisse la place ce soir aux élections de mi-mandat qui se tiennent aujourd’hui aux Etats-Unis, une des affiches les plus alléchantes dans ce riche programme était assurément ce Grizzlies – Celtics, dans le Tennessee. Un duel de haut niveau, entre deux équipes qui occupent à l’heure actuelle la troisième place de leur conférence respective.

Dans les faits, comme attendu pourrait-on dire, la rencontre a été particulièrement disputée, même si très décousue par moments. Après trois quart-temps plaisants mais difficilement lisibles puisque le momentum a changé de camp à plusieurs reprises, c’est effectivement dans le dernier quart-temps que le niveau de jeu des deux clubs s’est stabilisé, et que l’issue s’est dessinée.

Celle-ci a tourné en faveur des Celtics (109-106), qui ont posé les barbelés en défense au bon moment (21 points encaissés), tout en profitant d’un « money-time » de haut niveau de la part de Jayson Tatum, qui signe une nouvelle performance XXL (39 points, 2 rebonds et 2 passes) pour répondre à un Ja Morant lui aussi inspiré et proche du triple-double (30 points, 8 rebonds, 9 passes et 2 interceptions).

C’est la troisième victoire de suite des Celtics, qui privent par la même occasion les Grizzlies d’un quatrième succès consécutif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un quart-temps, une tendance. Cette rencontre a été assez surprenante à suivre, puisqu’à chaque quart-temps, il y a eu un retournement de situation. Dans le premier acte, ce sont les Grizzlies qui ont le mieux démarré, avec 34 points à 54% aux tirs. Avant d’être furieusement bousculés par leurs adversaires dans le second quart-temps : 37-20 pour les Celtics (dont 19 pour Jayson Tatum). Au retour des vestiaires, alors qu’on pense les Grizzlies au plus bas… ils répondent ! Un 31-19 sous l’impulsion d’un grand Ja Morant pour annuler tout le momentum accumulé par Boston dans le quart-temps précédent. Et finalement, il y a ce dernier quart-temps, le plus important et décisif, qui a tourné en faveur des Celtics et Jayson Tatum. En bref, s’ennuyer n’était pas une option durant ce match.

– Grant Williams, indispensable malgré… zéro tir tenté. Le musculeux intérieur des Celtics n’est pas un grand attaquant, mais il n’en demeure pas moins un joueur hautement « valuable » aux Celtics. Preuve en est avec sa ligne de stats de la soirée : aucun tir tenté, mais 5 rebonds, une passe, une interception et un contre. Et surtout, deux lancer-francs très décisifs dans les derniers instants, ses deux seuls points du match, pour mettre les Celtics à l’abri. Et malgré cette ligne de stats modeste, il termine avec +6 au +/-, le troisième meilleur de son équipe.

TOPS & FLOPS

✅ Jayson Tatum. Le boss des Celtics n’a pas été constant tout du long, mais il a frappé fort quand son équipe avait le plus besoin de lui : dans le « money-time » pour repousser les Grizzlies, avec un 3/6 aux tirs et quelques lancers importants. Avant cela, il a fait très mal à la défense adverse dans le second quart-temps, durant lequel il a inscrit 19 points. Soit quasiment le même total que les Grizzlies dans ce second acte, auteurs collectivement de 20 points seulement. « JT » est dans une forme « MVPesque » en ce début de saison.

✅ Marcus Smart. En relais de son coéquipier dont on vient d’évoquer la performance XXL ci-dessus, le meneur de Boston signe un match « all-around » comme il sait si bien les faire : 15 points, 12 passes et 7 rebonds, et des efforts défensifs de tous les instants qui ne se voient pas dans la boxscore.

✅ Ja Morant. Malgré la défaite, rien à dire sur le match de Ja Morant, qui vient chatouiller le triple-double avec 30 points, 8 rebonds et 9 passes, et bien évidemment le meneur +/- de son équipe avec +14. Une soirée comme une autre, pour l’épatant meneur bondissant des Grizzlies.

⛔️ Le banc des Celtics. S’il faut chercher la petite bête malgré la victoire, on peut reprocher aux Celtics, ou plutôt à leurs remplaçants, leur faible apport : seulement 17 points. Sans conséquence fort heureusement, puisque la grosse performance de Jayson Tatum et Marcus Smart, et dans une moindre mesure de Jaylen Brown, a suffi. Mais le banc de Boston nous a habitués à des standards plus élevés cette saison.

LA SUITE

– Grizzlies (7-4) : déplacement à San Antonio, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00)

– Celtics (7-3) : réception des Pistons, dans la même nuit (01h30)