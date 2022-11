Les Mavericks évitent de peu le hold-up des Nets

Le début de match est très compliqué pour Dallas, complètement dominé par la fougue de Brooklyn. Jason Kidd doit très rapidement sortir JaVale McGee (qu’on ne reverra plus…) et les Nets prennent même 14 points d’avance (11-25) sur un 3-points de Royce O’Neale, l’attaque des Mavericks se résumant à des paniers de Luka Doncic.

Le Slovène trouve du soutien en sortie de banc et le match s’équilibre, Dallas pointant devant (53-50) à la mi-temps.

C’est dans le quatrième quart-temps que la rencontre va finalement basculer. Les Nets n’arrivent plus à rien alors que Luka Doncic, bien aidé par Josh Green, torpille la défense de Brooklyn. Le « franchise player » dépasse encore les 30 points mais n’oublie pas de trouver ses shooteurs, et voilà l’écart qui passe à +11 (91-80) pour Dallas.

Ça semble plié pour les Nets, mais Royce O’Neale, Joe Harris et Cam Thomas enchaînent les 3-points pour ramener leur équipe à un petit point. Dallas fait d’abord faute avant le tir à 3-points de Kevin Durant pour l’empêcher d’égaliser, mais Reggie Bullock se rate le coup d’après, et KD a bien trois lancers pour arracher la prolongation. Problème : il rate le deuxième et doit donc manquer le troisième pour espérer un rebond offensif.

Royce O’Neale récupère bien le cuir, mais il n’ose pas tirer et Dallas évite finalement le hold-up (96-94) de peu…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic lâché par les autres titulaires texans. À la mi-temps, le Slovène avait inscrit 23 points sur les 28 des titulaires de Dallas. Dorian Finney-Smith avait ainsi marqué les cinq autres points, alors que Spencer Dinwiddie, Reggie Bullock et JaVale McGee étaient eux « Fanny ». Jason Kidd a dû trouver des solutions sur son banc, alors que son pivot, en difficulté depuis le début de saison, n’a finalement joué que trois petites minutes…

– Une fin de match complètement folle. Brooklyn avait perdu le fil au début du quatrième quart-temps, et Dallas semblait avoir fait le plus dur. Mais les Mavericks ont lâché mentalement face à l’énergie du désespoir des Nets. Heureusement que Kevin Durant manque son lancer, sinon ça aurait pu être bien plus grave.

– Un retour encore compliqué pour Ben Simmons. En sortie de banc, l’Australien a été utilisé comme pivot par séquences par Jacque Vaughn. Mais il a surtout montré qu’il n’était clairement pas à son meilleur sur le plan physique. Il a d’ailleurs été constamment ciblé par Luka Doncic, qui l’a attaqué car l’ancien prétendant au titre de meilleur défenseur n’arrivait pas à rester entre lui et le cercle. À l’image de cette humiliante séquence où Ben Simmons a dû poser le genou à terre face aux dribbles du matador texan.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. C’est le 9e match de suite à plus de 30 points pour le Slovène, toujours sur les traces de Wilt Chamberlain, et qu’aucune défense ne parvient à freiner. Il semble par contre moins investi défensivement que l’an passé, mais c’est sans doute lié à l’énorme charge qu’il doit porter en ce début de saison.

✅ Josh Green. Globalement, on pourrait citer quasiment tout le banc de Dallas, mais l’Australien a été le symbole du changement de mentalité, et d’intensité entre les titulaires et les remplaçants. Bien placé, agressif, il a mis de l’huile dans la machine et finit avec 16 points et 5 rebonds.

✅ Nic Claxton. Sans Kyrie Irving, toujours suspendu, les Nets ont moins de talent mais les « role players » ont du coeur, à l’image d’un Nic Claxton qui s’est battu (10 points, 14 rebonds) sous le cercle.

⛔ Reggie Bullock et Spencer Dinwiddie. On ne citera pas JaVale McGee, que Jason Kidd a sorti après trois minutes catastrophiques, mais les deux autres titulaires ont également souffert, compilant un affreux 1/13 au tir. Spencer Dinwiddie a tout de même réussi à peser dans d’autres secteurs de jeu.

LA SUITE

Dallas (6-3) : les Mavericks vont tenter d’enchaîner face au Magic mercredi soir (01h00)

Brooklyn (4-7) : les Nets vont au Madison Square Garden défier les Knicks mercredi soir (01h30)