Sans Trae Young, les Hawks mettent fin à l’invincibilité des Bucks !

Même les plus belles séries ont une fin, et celle de Milwaukee, invaincu après neuf matchs, est arrivée à son terme cette nuit sur le parquet d’Atlanta. Bien que privés de leur leader Trae Young (et de Bogdan Bogdanovic), les Hawks ont su s’appuyer sur leurs forces en présence et un trio Justin Holiday – AJ Griffin- Onyeka Okongwu impérial en sortie de banc pour s’imposer 117-98.

Milwaukee a pris les commandes en début de partie grâce à son adresse insolente à 3-points, via Grayson Allen à trois reprises puis la paire Holiday-Portis, offrant jusqu’à 14 longueurs d’avance aux Bucks en fin de premier quart-temps (22-36).

Atlanta a su rectifier le tir en s’appuyant sur sa « second unit », avec AJ Griffin et Onyeka Onkongwu pour lancer la révolte dès le début du deuxième acte. Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont difficilement réussi à garder le cap jusqu’à la pause (52-58) avant de s’effondrer pour de bon au retour des vestiaires.

Le trio Murray-Collins-Capela s’est en effet employé à donner le ton au reste de l’équipe, en assurant la défense et le jeu de transition pour faire passer les Hawks en tête. Il y a notamment eu le dunk avec la faute de Clint Capela et les deux missiles à 3-points de Justin Holiday et AJ Griffin, le tout sur trois passes décisives de Dejounte Murray (84-77). L’ancien meneur des Spurs a pris la fin du troisième quart-temps à son compte avec un 3-points et un jump-shot à mi-distance, plaçant son équipe dans les meilleures dispositions à 12 minutes du terme (89-80).

Atlanta a alors fini en boulet de canon à l’image de la claquette d’Onyeka Okongwu, le contre de Jalen Johnson sur Giannis Antetokounmpo et enfin le « Holiday Show », entre le dunk et le 3-points de Justin et les deux passes décisives d’Aaron (100-85). Atlanta ne s’est pas privé pour enfoncer le clou et offrir à son public une victoire nette, 117-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hawks sortent leur match référence sans Trae Young. C’est toujours bon signe quand les troupes restent mobilisées même lorsque l’effectif n’est pas au complet. Ça l’est d’autant plus lorsque c’est un joueur du calibre de Trae Young, le meilleur scoreur et le meilleur passeur de l’équipe, qui manque à l’appel. Face à la dernière équipe invaincue de la ligue et malgré une entame compliquée, les Hawks ont su relever le défi en s’appuyant sur leur agressivité des deux côtés du terrain. Le résultat a été édifiant.

– Chute libre. Les Hawks n’ont pas eu à chercher loin pour s’expliquer leur entame ratée puisque Milwaukee a claqué un cinglant 8/11 à 3-points. Les locaux ont alors resserré les rangs en défense pour revenir dans le coup, avec succès. A tel point que Milwaukee est passé du tout au rien, avec notamment un 0/6 dans l’exercice en troisième quart-temps pour un 5/29 au total sur les trois dernières périodes du match.

– Les trois frères. C’est toujours un match particulier pour la famille Holiday lorsque Jrue, Justin et Aaron se retrouvent pour disputer un match NBA. Alors qu’on pouvait attendre Jrue Holiday pour jouer un rôle majeur dans ce match alors que Khris Middleton est toujours convalescent du côté de Milwaukee, ce sont les deux « energizers » d’Atlanta qui ont mis le feu, avec une mention spéciale pour Justin Holiday qui a contribué à creuser l’écart après la pause. A l’arrivée, Jrue a terminé avec la ligne de stats la plus complète, mais s’est retrouvé plombé par ses huit ballons perdus tandis que ses deux frèresse se sont adjugé la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Dejounte Murray. Le meneur a eu encore plus de responsabilités en l’absence de Trae Young et il s’est montré à la hauteur sans déroger à son style, à faire jouer les autres d’abord avant de tirer profit d’opportunités pour se montrer au scoring. Sa prestation proche du triple-double face à la dernière équipe invaincue de la ligue n’en est que plus belle dans ce contexte.

✅ AJ Griffin. Le héros de la soirée ! Le rookie a saisi sa chance et sort son premier gros match en NBA avec 24 points. Il a bien débuté, s’est mis en confiance et est resté chaud tout le match avec un joli pourcentage de réussite en prime (10/15) et 3 interceptions. Parfait pour prendre le relais du cinq majeur.

✅ Onyeka Okongwu. Le « mini » Clint Capela prend de plus en plus de place. Encore omniprésent cette nuit. Il est notamment à l’origine de la révolte initiée en début de deuxième quart-temps et signe deux actions qui ont ravi les fans des Hawks, au-dessus de la tête de Giannis Antetokounmpo, pour assurer le coup en fin de match.

⛔️ Le banc des Bucks. Le manque de relais côté Bucks, c’est ce qui a fait la différence sur ce match. A part Bobby Portis, Milwaukee n’a pas su alterner ses menaces comme Atlanta a remarquablement réussi à faire avec AJ Griffin, Onyeka Okongwu ou les frères Holiday qui ont su épauler les leaders de l’équipe.

LA SUITE

– Hawks : Atlanta recevra Utah ce mercredi (01h30).

– Bucks : Milwaukee enchaîne ce mercredi du côté d’Oklahoma City (02h00).

https://www.dailymotion.com/video/x8fay6l