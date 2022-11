Warriors – Kings : le miracle Stephen Curry !

Mais pourquoi les Kings n’ont-ils pas fait faute ? Tout le monde se pose encore la question ! Alors qu’il restait 22 secondes à jouer, et qu’ils étaient menés d’un point (114-113), et que les Warriors n’étaient pas dans la pénalité, les Kings ont fait le choix de ne pas faire faute ! Ils ont pris Stephen Curry à deux, et même à trois dans un coin, mais sans faire faute. Finalement, ils vont faire deux fautes. Mais c’est trop tard. Il ne reste plus qu’une seconde, et Curry inscrit ses 46 et 47e points de la soirée pour donner trois points d’avance (116-113).

Temps-mort Sacramento. Le dernier tir est pour Kevin Huerter, à 10 mètres. Il échoue mais Klay Thompson l’a clairement bousculé ! Les arbitres ne sifflent rien, et les Warriors s’imposent à domicile, pour mettre fin à leur série de cinq défaites de suite. Ils peuvent remercier Stephen Curry, exceptionnel en deuxième mi-temps, pour arracher la victoire alors que les Kings menaient depuis la fin du premier quart-temps…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Steve Kerr change de cinq. Surprise au retour des vestiaires puisque le coach de Golden State avait choisi de miser sur le « small ball » et un cinq hyper offensif. Les Warriors étaient menés de 12 points (67-55), et pour s’en sortir, ils ont sacrifié Kevon Looney, et Kerr a choisi de le remplacer par Jordan Poole ! Draymond Green a retrouvé son poste de « pivot » et Andrew Wiggins a joué ailier-fort.

– James Wiseman et JaMychal Green cirent le banc. Kerr avait prévenu qu’il allait prendre des mesures fortes, et ce sont les intérieurs James Wiseman et JaMychal Green qui sont restés scotchés au bout du banc. Jonathan Kuminga est vite entré en jeu, mais son passage a coïncidé avec le meilleur passage des Kings, lorsqu’ils ont pris les commandes à la fin du premier quart-temps. Quant à Moses Moody, il a attendu la deuxième mi-temps pour entrer en jeu.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. 47 points, 8 rebonds, 8 passes… Que dire de plus ? Son dernier quart-temps est exceptionnel. Les Warriors étaient menés de 10 points quand il revient en jeu. La suite, c’est un festival offensif, et il a fait la totale aux défenseurs avec des paniers avec la planche, des 3-points en step-back, des 3-points en tombant sur les fesses… Quel incroyable leader !

✅ Andrew Wiggins. On a retrouvé le Wiggins des derniers playoffs. Peut-être son meilleur match de la saison avec de l’agressivité, de la défense et des prises de risque. C’est lui qui épaule Curry dans le « money time » pour renverser le cours du match.

✅ Malik Monk. Quand on le voit jouer comme ça, on se dit qu’il ferait tellement de bien aux Lakers… C’est le parfait sixième homme pour les Kings, et il n’a pas froid aux yeux. Dans le « money time », il répond du tac-au-tac à Curry et ce n’est pas un mince exploit.

⛔ Jordan Poole. Un fantôme… Il ne prend plus des shoots ouverts et se contente d’être un relais en attaque. Mis dans le cinq en 2e mi-temps, il n’a rien apporté. Une vraie crise de confiance. Ou c’est peut-être plus grave.

LA SUITE

Golden State (4v-7d) : réception des Cavaliers vendredi

Sacramento (3v-8d) : réception aussi des Cavaliers mais mercredi