Avec un super Joel Embiid, Philly maîtrise tranquillement Phoenix

Les montagnes russes se poursuivent pour les Sixers. Sur une série de deux défaites de rang, après avoir gagné trois matchs de suite, ils ont ainsi renoué avec la victoire cette nuit, à domicile, en prenant le meilleur les Suns (100-88).

Guidés par un bon Joel Embiid (33 points, 10 rebonds, 5 passes), qui effectuait là son retour à la compétition, les hommes de Doc Rivers ne sont désormais plus qu’à un succès de retrouver un bilan équilibré. Autoritaires sur leur propre parquet, ils ont en tout cas livré une prestation encourageante contre les coéquipiers de Devin Booker (28 points, 7 rebonds, 5 passes).

Une équipe de Phoenix contrainte de courir après le score durant toute la partie face à Philadelphie, malgré un léger mieux dans le troisième quart-temps, et qui a surtout vu Chris Paul sortir sur blessure, en première mi-temps…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le retour convaincant de Joel Embiid. Absent depuis dix jours, le Camerounais retrouvait les parquets cette nuit et il n’a pas déçu pour sa reprise. Agressif au possible, il a compensé sa maladresse au shoot (8/21) en se rendant très régulièrement sur la ligne des lancers, où il n’a tout simplement rien raté (16/16 !). Également influent en défense et précieux à la création, le pivot All-Star a dominé sans tellement forcer son vis-à-vis, Deandre Ayton, rassurant du même coup les Sixers et leurs fans. De quoi lui permettre, aussi, de lancer définitivement sa saison ?

— Devin Booker trop esseulé. Difficile de reprocher quoi que ce soit à l’arrière All-Star aujourd’hui. Inspiré en attaque, il a fait de son mieux pour aider son équipe à exister quand elle avait la tête sous l’eau, et bien sous l’eau même, en première période. Au retour des vestiaires, l’agressif « D-Book » a ensuite accéléré pour revenir jusqu’à une possession de Philadelphie, entre lancers-francs et paniers à mi-distance ou près du cercle. Malheureusement, orphelin de Chris Paul et pas spécialement aidé par les apports (insuffisants) de Deandre Ayton ou Mikal Bridges, il a finalement rendu les armes dans le dernier acte. Logiquement…

— La sortie sur blessure de Chris Paul. Privés depuis ce week-end de leur ailier-fort titulaire, Cam Johnson, pour plusieurs semaines, les Suns doivent maintenant composer avec les pépins physiques de leur meneur All-Star. Sorti au milieu du deuxième quart-temps, pour ne plus revenir ensuite, celui-ci s’est blessé au talon droit sur une reprise d’appui, en voulant se dégager d’un écran. Prudent, Phoenix attend désormais d’en savoir davantage sur l’état de santé de « CP3 » et sur sa potentielle indisponibilité…

TOPS/FLOPS

✅ Georges Niang. En sortie de banc, l’intérieur-shooteur des Sixers s’est une nouvelle fois avéré précieux grâce à son insolente réussite extérieure : 7/9 à 3-pts, record en carrière égalé ! Auteur de 21 points, il a notamment fait un bien fou à son équipe quand elle était dans le dur offensivement, en début de quatrième quart-temps. En furie, et trop souvent laissé seul derrière la ligne, le joueur de 29 ans a ainsi planté 12 points dans le dernier acte, de manière à réveiller tous ses coéquipiers et mettre un coup d’accélérateur fatal aux Suns.

⛔ Tyrese Maxey. Contrairement à Tobias Harris, qui s’est montré impactant dans le premier quart-temps (13 points) avant de peu à peu s’effacer, « T-Max » n’a jamais réussi à peser dans cette rencontre. Terriblement maladroit (4/18 aux tirs, dont 0/4 à 3-pts…), il a bien tenté de contribuer autrement, en captant quelques rebonds et en délivrant quelques passes décisives, mais sa prestation reste globalement très moyenne, en relais de Joel Embiid. À lui de rebondir au prochain match…

⛔ Torrey Craig. Remplaçant de Cam Johnson dans le cinq de départ de Monty Williams, l’ailier de 31 ans a mangé la feuille cette nuit : 1/6 aux tirs, dont 1/4 à 3-pts. Connu pour son irrégularité en attaque, il a plutôt fait « honneur » à sa réputation et, en dépit de ses qualités défensives certaines, on se demande quand même si les limites offensives de l’ancien joueur des Nuggets, des Bucks et des Pacers ne lui vaudront pas d’être prochainement relégué sur le banc, pour laisser place à Damion Lee, par exemple.

LA SUITE

Philadelphie (5-6) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30).

Phoenix (7-3) : déplacement à Minnesota, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).

https://www.dailymotion.com/video/x8fay8j