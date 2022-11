Jordan Clarkson et Lauri Markkanen beaucoup trop forts pour les Lakers

Trois jours après avoir battu sans difficulté les Lakers sur leur parquet, le Jazz a remis ça, à domicile cette fois, avec un écart plus conséquent encore (139-116). Les principaux protagonistes du premier affrontement, Jordan Clarkson et Lauri Markkanen en tête, ont de nouveau brillé pour un Jazz dont on se demande jusqu’où il va aller. Côté Lakers, qui jouaient en « back-to-back » et sans LeBron James et deux autres titulaires, le retour à l’équilibre paraît encore très lointain…

https://www.dailymotion.com/video/x8fb12m

Cette rencontre a démarré par un festival d’adresse avec deux équipes shootant bien au-delà des 65% de réussite sur les huit premières minutes. Les arrières titulaires du Jazz ont fait beaucoup de mal aux Lakers derrière l’arc tandis que ces derniers s’appuyaient davantage sur Anthony Davis pour sanctionner à l’intérieur. Après douze minutes, les visiteurs avaient déjà encaissé 42 points (34-42).

Ils sont malgré tout restés au contact dans la période suivante pour rentrer au vestiaire, après une mi-temps de « hourra basket », avec seulement deux possessions de retard (76-71). Porté par un Lauri Markkanen déchaîné, le Jazz a bien mieux redémarré la seconde mi-temps et cette fois Los Angeles a eu beaucoup plus de mal à tenir le rythme.

Les remplaçants du Jazz ont largement pris le dessus sur leurs homologues d’en face pour finir très fort le quart-temps (115-98). De sorte que les Lakers, malgré le retour de Russell Westbrook et d’AD, n’aient plus les moyens de revenir dans l’ultime période.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nouvelle démonstration collective du Jazz. Tous les titulaires à dix points ou plus, deux autres remplaçants qui apportent 15 points ou plus, 30 passes décisives pour 53 tirs inscrits… Ce match du Jazz a de nouveau tourné à la démonstration collective et offensive. On rappellera que la franchise de Salt Lake City était déjà l’une des meilleures attaques de la ligue et l’une de celles qui génèrent le plus de passes décisives en moyenne avant cette rencontre. Cette envie de partager le cuir, et les sourires qui vont avec, est prégnante.

– Trois titulaires absents chez les Lakers. LeBron James a dû observer ses coéquipiers souffrir depuis le banc. Le « King », qui se remet d’un vilain virus, a été mis au repos en raison d’une douleur au niveau du pied gauche. Deux autres titulaires, Patrick Beverley et Lonnie Walker, étaient également sur la touche pour cette « maladie » qui a touché une bonne partie du groupe, sans lien avec le Covid-19.

– Le Jazz invaincu à domicile, les Lakers toujours vaincus à l’extérieur. Cinq équipes de la ligue n’ont pas encore perdu à domicile, le Jazz est l’une d’elles avec cinq victoires en autant de rencontres à domicile. Cinq autres équipes de la ligue n’ont toujours pas gagné loin de leurs bases, les Lakers sont l’une d’elles avec quatre défaites en autant de tentatives loin de la Crypto.com Arena.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Clarkson et Lauri Markkanen. Les deux dynamiteurs de l’attaque du Jazz. Le premier a démarré très fort la rencontre avec son adresse à 3-points. Il a notamment signé un panier primé avec une faute (flagrante) de Juan Toscano-Anderson, puis il n’a rien forcé, affichant une bonne connexion avec Rudy Gay notamment. Le second a fait le plus gros de son chantier dans le troisième quart-temps, à proximité du cercle. « AD » a eu beaucoup de mal à le contenir…

✅ Mike Conley. On aurait pu mentionner ici les remplaçants Collin Sexton ou Talen Horton-Tucker mais le meneur titulaire a signé une performance très solide, terminée avec un double-double, sans perdre le moindre ballon, malgré un temps de jeu limité. Le joueur de 35 ans affiche sa meilleure moyenne à la passe en carrière et n’a quasiment jamais perdu si peu de ballons.

✅ ⛔ Anthony Davis. Meilleure performance offensive de l’année pour lui qui a pu récupérer des opportunités de tirs en l’absence des trois titulaires. Bémols à sa performance, il s’est montré peu actif au rebond et a surtout eu beaucoup de mal à contenir les pénétrations adverses, dont celles de Lauri Markkanen.

⛔ La défense des Lakers. Plutôt sérieuse depuis le début de saison, la défense des Lakers ne cesse d’exploser ces temps-ci. Après 130 points encaissés l’autre jour face à la même équipe, ils en prennent cette fois 139. Le Jazz a eu beaucoup trop de facilité à générer de bons tirs et à sanctionner en transition.

LE « POSTER » DE TALEN HORTON-TUCKER !

« THT » sans piété avec son ancienne équipe. L’arrière a grimpé sur Damian Jones à la fin d’un troisième quart-temps qui a largement tourné en la faveur du Jazz.

https://www.youtube.com/watch?v=ggSbyXezog8

LA SUITE

Jazz (9-3) : déplacement chez les Hawks, mercredi.

Lakers (2-8) : « déplacement » chez les Clippers, mercredi.