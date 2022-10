Preview 2022/23 | Denver touche du bois

Alors que l’ouverture de la nouvelle saison approche de plus en plus, Basket USA poursuit sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, du pire bilan de la ligue à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, on prend de l’altitude en grimpant au coeur des Rocheuses, à Denver, où un vent d’optimisme semble caresser la « Mile High City » grâce aux retours combinés de Jamal Murray et Michael Porter Jr.

Deux retours autour du double MVP

Abandonnant bien malgré eux Nikola Jokic seul aux manettes la saison passée, Murray et Porter Jr. sont désormais remis de leurs blessures respectives au genou et au dos et ils comptent bien replacer les Nuggets sur le devant de la scène après une triste sortie, au premier tour face à Golden State, lors des derniers playoffs.

Qualifiés pour une quatrième année consécutive en playoffs, les Nuggets peuvent remercier leur pivot, Nikola Jokic – et ils l’ont fait en lui offrant le « supermax » avec une prolongation de contrat à 270 millions de dollars sur cinq ans. MVP en titre, le « Joker » a tout simplement réussi à faire encore mieux, avec des stats herculéennes à 27 points, 14 rebonds et 8 passes de moyenne ! Privé de ses deux lieutenants, le géant serbe a porté son équipe sur ses épaules, vers un bilan correct de 48 victoires pour 34 défaites, en assurant non seulement en attaque mais aussi en défense (plus que jamais dans sa carrière en tout cas).

Avec un cinq de départ qui paraît des plus redoutables, de nouveau au complet, avec l’ajout intelligent du défenseur/shooteur Kentavious Caldwell-Pope, les Nuggets peuvent viser les playoffs, et plus encore ! Mais Mike Malone se fiche des beaux discours de début de saison, il a donné le ton d’entrée !

« J’ai dit aux gars que si je faisais le tour du vestiaire en demandant à chacun quel est son but pour cette saison, ils me diraient tous : gagner le titre. Mais pour moi, c’est du pipeau ! On a dit la même chose l’an passé. Et les gars étaient en retard [à l’entraînement], ils n’étaient pas concentrés. Je leur ai donc dit : ne me parlez pas de titre, mais agissez pour ! »

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

– Arrivées : Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith (Wizards), DeAndre Jordan (Sixers), Bruce Brown (Nets)

– Départs : JaMychal Green (Thunder), Will Barton et Monte Morris (Wizards), Bryn Forbes et Austin Rivers (Wolves)

LE JOUEUR À SUIVRE : Jamal Murray

Après dix-huit très longs mois sans match officiel, depuis sa grave blessure au genou gauche juste avant les playoffs 2021, Jamal Murray est plus qu’impatient de retrouver la compétition. Celui qui tournait à 21 points et 5 passes à un excellent 48% aux tirs, dont un non-moins épatant 41% derrière l’arc, sera à coup sûr un renfort de poids pour les Nuggets, qui veulent à nouveau atteindre les sommets.

Bien content d’être à nouveau réuni avec Nikola Jokic, Jamal Murray a semble-t-il retrouvé toute sa confiance en lui, et en son corps, à l’aube de ce qui sera sa septième année à Denver.

« Je me sens rajeuni d’une certaine manière, comme si c’était la rentrée des classes, bien que ce soit ma septième. Je suis juste content de reprendre et de retrouver ma routine. […] J’arrive à faire tout ce que je faisais avant même si je ne me sens pas encore à 100%. Quand je pourrais avoir les deux, ça sera parfait ! »

Jamais meilleur qu’en playoffs, l’archer canadien aura besoin de temps en début de saison pour retrouver ses repères, et la condition physique de matchs. Mais sa combinaison avec Jokic sera encore un casse-tête pour les défenses adverses, tant les deux comparses se connaissent sur le bout des doigts, et se rendent meilleurs l’un l’autre.

« Jamal n’est pas là où il en sera dans un mois, deux mois, cinq mois, ou au moment des playoffs », relativise Mike Malone. « Il a l’air bien, mais je sais qu’il sera mieux une fois qu’il aura retrouvé la forme pour disputer un match en n’ayant plus le moindre souci avec son genou. On va y revenir rapidement, mais ça a l’air déjà pas mal. »

Moyenne d’âge : 26,5

Masse salariale : 176,2 millions de dollars (8e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Avec leur cinq majeur au complet, les Nuggets montent largement en puissance en saison régulière. La raquette Gordon – Jokic est complémentaire et difficile à contenir en terme de puissance, alors que les retours de Jamal Murray et Michael Porter Jr. donnent une nouvelle dimension au jeu collectif de Denver, qui devient bien souvent inarrêtable pour l’adversaire, enseveli sous une avalanche de points et de mouvements.

Joueur cadre de Mike Malone pendant huit ans, Will Barton avait atteint ses limites et l’arrivée de KCP est une bonne bouffée d’air frais pour la défense de Denver, surtout aux côtés de Jamal Murray qui connait forcément quelques soirs difficiles pour son retour à l’action. Sous-estimé, comme Bruce Brown, KCP avait en effet été un artisan majeur du titre des Lakers dans la bulle, et ce retour dans la conférence Ouest lui redonne des ailes.

Comme à Denver qui retrouve un Michael Porter Jr. en pleine forme, et donc, une sacrée arme offensive à ajouter à l’arsenal de Mike Malone. De même, le banc tourne à plein régime grâce à un savant mélange de jeunes (Hyland, Nnaji, voire le rookie Braun) et les vétérans signés à l’été (Brown, Smith, Jordan) qui stabilisent le tout.

Dans le groupe de tête à l’Ouest du début à la fin de saison, Denver aborder les playoffs avec l’avantage du terrain et y fait figure d’épouvantail avec son effectif armé et équilibré. Et un Jamal Murray plus remonté que jamais !

LE PIRE SCÉNARIO

Comme la saison passée, les rêves de grandeur des Nuggets sont malheureusement brisés par la froide réalité de l’infirmerie. Malgré tous ses efforts de l’été, Jamal Murray a bien du mal à retrouver son pic de forme et Denver doit beaucoup compter sur Ish Smith et Bones Hyland au poste 1. Un retard à l’allumage qui déclasse les Nuggets au classement de l’Ouest, et qui les force aussi à tirer encore plus sur le physique de Nikola Jokic.

Ayant subi une troisième opération au dos à 24 ans seulement, MPJ n’est quant à lui que l’ombre de lui-même. Il ne parvient pas à rester en bonne santé avec l’enchainement des matchs. Ses douleurs chroniques posent même question sur la suite de sa carrière en NBA et Denver cherche désespérément preneur pour son ailier déchu.

Les vieux briscards que sont DeAndre Jordan et Jeff Green font définitivement leur âge et le banc de Denver en général fait partie des pires de la Ligue. Le scénario se répète malheureusement pour Nikola Jokic qui doit de nouveau faire des miracles. Mais ce dernier commence à fatiguer à force de porter un tel fardeau.

Les Nuggets parviennent bien à se qualifier au « play-in », mais leur série de quatre qualifications consécutives se brise. Avec le sentiment qu’il faut encore revoir en profondeur le « supporting cast » de Nikola Jokic…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Thunder 14 – Spurs 13 – Jazz 12 – Rockets 11 – Kings 10 – Blazers 9 – Pelicans 8 – Lakers 7 – Wolves 6 – Mavericks 5 – Grizzlies 4 – Nuggets 3 – … 2 – … 1 – …