Preview 2022/23 | Une saison charnière pour les Bulls

Après des années de transition inefficaces, les Bulls ont enfin retrouvé les playoffs la saison dernière. Mais, avec des blessures qui s’accumulaient, la franchise est arrivée en « postseason » en bien triste état, quittant les joutes de fin d’année avec un « gentleman sweep » face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Pour les dirigeants, la première partie de saison a tout de même prouvé que la construction de l’effectif était bonne, avec notamment les arrivées de DeMar DeRozan et Nikola Vucevic. Et Zach LaVine a donc convaincu sa franchise de le prolonger cet été pour les cinq années à venir, malgré des incertitudes concernant ses genoux.

Avec Lonzo Ball à la baguette, Chicago avait en effet endossé un nouveau costume au sein de la conférence Est et peut tirer un bilan plutôt positif de cette association au bout d’un an, même si tout n’a pas été parfait. La faute, en partie, à la fragilité du meneur de jeu qui a manqué toute la deuxième partie de saison. Ce qui a coïncidé (ou entraîné) avec une glissade au classement… Sans son meneur, le trident LaVine-DeRozan-Vucevic a eu du mal à trouver son équilibre, entre un Nikola Vucevic forcé à s’écarter de plus en plus de la raquette dans le jeu de Billy Donovan, ou la nécessité du tandem DeRozan-LaVine d’avoir le ballon en main pour créer leurs tirs.

Même sans Lonzo Ball, dont le genou n’a pas récupéré et qui pourrait encore être absent de longues semaines, voire de longs mois, la triplette des Bulls a les qualités pour faire très mal, mais aussi des limites claires (notamment défensives) qu’il faut compenser. C’est ainsi une équipe capable d’évoluer à un très haut niveau mais qui a aussi connu ses trous d’air, comme lorsque Chicago a aligné 15 revers en 21 matchs, ce qui a terni l’ensemble.

Croiser les doigts pour éviter les blessures

L’autre variable d’ajustement pour les Bulls réside dans le choix des « role players », et celui-ci a été plutôt bon, entre les arrivées d’Alex Caruso, ou encore Derrick Jones Jr, et le choix d’Ayo Dosunmu à la Draft. Mais là encore, dans ce secteur, l’accumulation des blessures n’a pas permis à Billy Donovan de trouver une continuité collective.

Car la fin de l’exercice n’a pas vraiment été joyeuse, entre les doutes et inquiétudes autour de l’état de santé de Zach LaVine et donc cette élimination plutôt sèche face au champion en titre, Milwaukee, au premier tour. À l’arrivée, le bilan est mi-figue mi-raisin, avec l’enthousiasme porté par le début de saison (Chicago était en tête de la conférence Est au 7 janvier, avec 26 victoires pour 10 défaites) et cette fin de campagne plombée par les blessures (20 victoires pour 26 défaites pour finir) qui a refroidi tout le monde.

La suite ? Elle s’écrira donc toujours avec le même trio, et c’est déjà une bonne nouvelle. Chicago a effectué ses ajustements en recrutant Andre Drummond pour remplacer Tristan Thompson, et en enrôlant Goran Dragic pour s’assurer une alternative fiable au poste 1, alors que Lonzo Ball s’est à nouveau fait opérer d’un genou.

À leurs côtés, des éléments comme Coby White, Ayo Dosunmu, Derrick Jones Jr. auront un an de plus, alors que le retour de Patrick Williams doit permettre de stabiliser l’effectif.

Le « roster » semble tout de même solide. Il faudra qu’il le reste durant toute la saison régulière et surtout qu’il croise les doigts pour être épargné par les blessures, afin de montrer que le niveau de jeu affiché lors de la première partie de la dernière saison était bien celui auquel la troupe de Billy Donovan peut jouer. Sur la durée.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

– Arrivées : Andre Drummond (Brooklyn), Goran Dragic (Brooklyn), Dalen Terry (Draft)

– Départs : Troy Brown Jr (Lakers), Matt Thomas (Free agent), Tristan Thompson (Free agent)

LE JOUEUR À SUIVRE : ZACH LAVINE

De l’eau a coulé sous les ponts depuis l’arrivée de Zach LaVine à Windy City dans l’échange impliquant Jimmy Butler, au soir de la Draft de 2017. L’arrière/ailier était alors encore un peu frêle, mais promis à un grand avenir. Cinq ans plus tard, Zach LaVine a bien grandi, avec un physique et une panoplie offensive plus étoffés.

Autour de lui aussi, les choses ont également évolué dans le bon sens puisque Nikola Vucevic, puis DeMar DeRozan sont venus renforcer l’effectif et donner une nouvelle envergure aux Bulls. À l’issue de la saison, Zach LaVine avait entretenu le doute sur la suite qu’il allait donner à sa carrière en affirmant qu’il allait étudier toutes les offres.

Finalement, Chicago a confirmé son scoreur dans le rôle de « franchise player » en lui proposant un contrat maximum de 215 millions de dollars sur cinq ans malgré sa blessure au genou qui a compliqué sa deuxième partie de saison. Tout est donc bien qui finit bien, ou presque.

Zach LaVine sera donc le leader de l’équipe, et si quelque chose ne tourne pas rond, ce sera vers lui que les regards se tourneront en premier. Parmi les défis qu’il aura à relever cette saison, il y aura d’abord l’aspect santé, puisqu’il devra prouver qu’il est bel et bien de retour à 100%. Au-delà du côté sportif et de son rendement, il devra aussi progresser sur le leadership en trouvant des moyens de rendre ses coéquipiers meilleurs.

Moyenne d’âge : 26.5

Masse salariale : 156.6 millions de dollars (18e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les Bulls confirment leur saison 2021/22 encourageante en faisant cette fois preuve de régularité toute la campagne. Le trident DeRozan-LaVine-Vucevic trouve la bonne carburation et les « role players » se fondent parfaitement dans le collectif, entre l’apport des vétérans Goran Dragic et Andre Drummond et la progression de plus jeunes éléments comme Ayo Dosunmu ou Patrick Williams, essentiel dans son rôle de stabilisateur défensif.

Hormis le malheureux Lonzo Ball, qui revient tout de même en cours de campagne pour aider l’équipe sur la fin de saison, les pépins physiques épargnent le reste du groupe, dont Zach LaVine, qui parvient encore à passer un cap dans le leadership pour amener son équipe aux portes du Top 4 à l’Est. Chicago se qualifie ainsi pour la deuxième fois de suite en playoffs, une première depuis huit ans, et parvient cette fois à faire mieux que de la figuration.

La saison est d’ores et déjà réussie dès lors que les Bulls passent un tour de playoffs. Le potentiel du groupe est clair et la franchise redevient très attractive, faisant un pas de plus vers la bonne direction.

LE PIRE SCÉNARIO

L’équilibre entre DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic demeure fragile. Les trois s’illustrent à tour de rôle mais on peine encore à distinguer une réelle force collective qui se dégage du groupe de Billy Donovan. La fin de saison dernière a finalement laissé plus de traces que prévu, dans les têtes mais aussi sur les corps.

Car c’est là que se joue la saison à venir, au niveau de la santé des joueurs. Celle de Zach LaVine est finalement inquiétante et empêche l’arrière/ailier de donner sa pleine mesure, ce qui contribue à installer de la frustration et de la tension au sein du groupe. Même chose pour le cas de Lonzo Ball, qui ne peut même pas revenir, d’autant que l’option Goran Dragic et ses 36 ans ne s’avère pas aussi judicieuse que prévu.

Contrairement au début de saison dernier, plutôt encourageant, Chicago piétine et n’arrive pas à se défaire du ventre mou. Le talent offensif de DeMar DeRozan et Zach LaVine permet à l’équipe d’accrocher au moins le « play-in » mais c’est bien loin des ambitions initiales du club, qui s’interroge sur la viabilité de son trio de All-Stars.

