Preview 2022/23 | Les Pistons désormais prêts à grandir

Aujourd’hui, l’heure est venue de parler des Pistons, dont le projet de reconstruction a pris un nouveau virage, avec les venues des talentueux et prometteurs Jaden Ivey et Jalen Duren à la Draft. Deux lottery picks, qui atterrissent dans un endroit idéal pour leur développement, puisque la concurrence à l’extérieur et à l’intérieur n’est pas rude. Pour l’un comme pour l’autre, il y aura donc la place pour gratter des minutes, dans cet environnement où la jeunesse a pris le pouvoir…

Contrairement à Jalen Duren, sans doute derrière Isaiah Stewart dans la hiérarchie des pivots, on peut d’ailleurs s’attendre à ce que Jaden Ivey démarre en tant que titulaire à l’arrière, aux côtés d’un certain Cade Cunningham. La (super)star en devenir de cette équipe, devenue le go-to-guy attitré de Detroit depuis le transfert de Jerami Grant à Portland. Et sur qui reposeront les (maigres) espoirs de la franchise du Michigan, cette saison.

Car ne nous y méprenons pas : sauf (immense) surprise, malgré l’arrivée récente de Bojan Bogdanovic, les hommes de Dwane Casey ne sont clairement pas destinés à jouer au-delà du mois d’avril, dans cette conférence Est qui ne cesse de se densifier avec le temps. Ainsi, pour Saddiq Bey, Marvin Bagley III, Killian Hayes et consorts, l’objectif sera surtout de continuer de poser les fondations de leur futur, potentiellement radieux, en affichant des progrès significatifs dans le jeu.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

— Arrivées : Jaden Ivey (Draft), Jalen Duren (Draft), Bojan Bogdanovic (Jazz), Kemba Walker (Knicks), Nerlens Noel (Knicks), Alec Burks (Knicks), Kevin Knox (Hawks), Buddy Boeheim

— Départs : Jerami Grant (Blazers), Kemba Walker (buyout ?), Kelly Olynyk et Saben Lee (Jazz), Frank Jackson (Suns), Luka Garza (Wolves), Carsen Edwards (Fenerbahçe), Jamorko Pickett

LE JOUEUR À SUIVRE : CADE CUNNINGHAM

Premier choix de la Draft 2021 et auteur d’une année rookie contrastée mais prometteuse, Cade Cunningham s’apprête à attaquer l’an II de sa carrière NBA avec un statut renforcé sur le parquet. Avec le départ de Jerami Grant, il sera effectivement le nouveau leader d’attaque indiscutable et indiscuté de ces jeunes Pistons, à la recherche d’un joueur enfin capable de les tirer vers le haut et de les ramener en playoffs.

Complet au possible, le « combo guard » qui fête aujourd’hui ses 21 ans devra cependant s’améliorer au shoot, notamment dans sa sélection de tirs, et dans sa prise de décision avec le ballon, pour espérer franchir un cap individuellement. Car, la saison dernière, celui-ci a souvent péché dans ces domaines : 42% d’adresse générale (dans le Top 20 des pires pourcentages de la ligue), à 31% derrière l’arc (le sixième plus faible pourcentage de la ligue), avec 3.7 pertes de balle par match (la sixième moyenne la plus élevée de la ligue).

Ainsi, si Cade Cunningham parvient à réduire les quelques déchets de son jeu, tout en confirmant ses progrès entrevus à la fin de la dernière saison régulière, Detroit a de bonnes chances de faire mieux que sa 14e place de l’exercice 2021/22. Surtout si, à ses côtés, les Saddiq Bey, Jaden Ivey, Marvin Bagley III, Killian Hayes, Isaiah Stewart et autres Jalen Duren se développent également comme espéré…

Moyenne d’âge : 25 ans

Masse salariale : 122.1 millions de dollars (28e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Avec Cade Cunningham à la baguette, parfait relais de Dwane Casey sur le parquet, les Pistons pratiquent un basket pour le moins excitant. Symbole de ce renouveau local : Jaden Ivey, qui s’impose vite comme le favori au trophée de Rookie de l’année, avec son jeu particulièrement spectaculaire.

Dans l’effectif, derrière le backcourt titulaire Cunningham/Ivey, les rôles commencent à être assimilés par (quasiment) tout le monde. De Saddiq Bey, seconde option offensive et bosseur acharné, à Killian Hayes, de plus en plus solide défensivement, en passant par le métronome Marvin Bagley III, le soldat Isaiah Stewart et le très athlétique Jalen Duren. Même les vétérans Bojan Bogdanovic, Alec Burks, Nerlens Noel et Cory Joseph apportent efficacement, ne faisant pas regretter à leurs dirigeants de les avoir conservés à la trade deadline, pour le bien du groupe.

De ce fait, si Detroit échoue encore à retrouver les playoffs, la barre des 30 victoires est atteinte pour la première fois depuis l’exercice 2018/19 et les bases de cette reconstruction se consolident enfin. De bon augure pour l’avenir de cette équipe historique, qui en redeviendrait presque attractive…

LE PIRE SCÉNARIO

Comme les principaux éléments de la rotation de Dwane Casey n’ont qu’entre un et quatre ans d’ancienneté dans les jambes, il n’est guère surprenant de constater que ces inexpérimentés Pistons s’installent, malgré eux, hors du Top 8 et même hors du Top 10 de leur conférence. Par conséquent, c’est une nouvelle saison sans enjeu qui se dessine rapidement pour la franchise du Michigan.

Sur courant alternatif, Cade Cunningham et Saddiq Bey n’ont pas encore les épaules pour porter toute une équipe, malgré des prestations de grande classe par moments, alors que Jaden Ivey et Jalen Duren vivent une année rookie somme toute ordinaire, faite de hauts et de bas. Quant à l’apport de Marvin Bagley III, Isaiah Stewart ou Killian Hayes, il reste une nouvelle fois limité et irrégulier.

Censés stabiliser et rassurer leurs jeunes coéquipiers avec leur présence, les anciens Bojan Bogdanovic, Alec Burks, Nerlens Noel et Cory Joseph squattent malheureusement souvent l’infirmerie. Poussant ainsi leurs dirigeants à s’en séparer à la trade deadline et laissant Detroit dirigé par sa jeunesse, certes talentueuse, mais bien trop verte pour obtenir mieux que l’un des trois pires bilans de l’Est. Ce qui se traduit par un quatrième choix consécutif dans le Top 10 de la Draft.

