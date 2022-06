Libéré par Detroit, Kemba Walker va être free agent

Une semaine après avoir été échangé par les Knicks, Kemba Walker va déjà quitter les Pistons.

À quelques heures de l’ouverture de la free agency, ESPN indique effectivement que le quadruple All-Star et ses futurs ex-dirigeants vont s’entendre pour une rupture de contrat à l’amiable. Il devait toucher 9.2 millions de dollars en 2022/23, en plus des 27.4 millions de dollars que lui doit encore le Thunder !

En clair, une fois ses indemnités de départ négociées, l’ancien meneur des Hornets et des Celtics pourra ensuite s’engager avec la franchise de son choix. Reste à savoir quelle équipe lui donnera sa chance, probablement au minimum salarial, alors qu’il sort de la pire saison de sa carrière avec New York : 11.6 points, 3.0 rebonds et 3.5 passes de moyenne, à 40% aux tirs, 37% à 3-pts et 85% aux lancers-francs.

En perte de vitesse depuis un an, l’expérimenté Kemba Walker peut toujours rendre quelques services en attaque, mais ses limites en défense rendent aujourd’hui son utilisation difficile, tandis que sa fragilité physique n’arrange pas non plus la donne. Certaines rumeurs l’annoncent en tout cas du côté de Los Angeles, où les Lakers seraient prêts à le relancer en sortie de banc…