Preview 2022/23 | Vers une nouvelle saison dans la grisaille pour le Thunder

L’EuroBasket tout juste terminé, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, du pire bilan de la ligue à notre favori pour le titre de champion.

Pour ouvrir le bal de ce long mois placé sous le signe des previews, évoquons sans plus tarder le Thunder. Qui, sans la blessure de son rookie vedette Chet Holmgren, aurait indéniablement pu prétendre à une meilleure place dans notre classement prévisionnel…

En effet, lors d’un match de ligue d’été à Seattle, le 2e choix de la dernière Draft s’est gravement blessé à la cheville, en défendant sur LeBron James. Résultat des courses : il souffre d’une rupture d’un ligament du médiopied du pied droit et, comme Joel Embiid, Blake Griffin, Greg Oden ou Ben Simmons avant lui, il connaîtra une saison blanche dès son arrivée en NBA…

Un véritable coup de massue pour la franchise de l’Oklahoma, qui rêvait d’associer Chet Holmgren à ses deux autres pépites, Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, afin de lancer définitivement une nouvelle phase de son projet de reconstruction. D’autant que le tandem Giddey — Holmgren avait particulièrement séduit en Summer League…

À la place, le Thunder se contentera d’attaquer ce nouvel exercice avec un effectif quasiment identique à celui de 2022/23, qui avait terminé 14e de la conférence Ouest, avec le quatrième pire bilan de la ligue. « Quasiment », car trois autres rookies ont rejoint Oklahoma City en juin dernier : le Français Ousmane Dieng (11e choix), Jalen Williams (12e choix) et Jaylin Williams (34e choix).

Autant dire que la troupe de Mark Daigneault devra principalement compter sur des progressions en interne, et notamment celles de Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey ou Luguentz Dort (voire Darius Bazley), pour ne serait-ce qu’envisager disputer le play-in de fin de saison. Sinon, et cela risque d’en prendre le chemin, c’est une nouvelle campagne dans les bas-fonds de l’Ouest qui attendra OKC…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

— Arrivées : Chet Holmgren (Draft), Ousmane Dieng (Draft), Jalen Williams (Draft), Jaylin Williams (Draft), Eugene Omoruyi

— Départs : Isaiah Roby (Spurs), Olivier Sarr (Blazers), Jaylen Hoard (Hapoël Tel Aviv), Georgios Kalaitzakis (Panathinaïkos), Zavier Simpson (Magic), Melvin Frazier

LE JOUEUR À SUIVRE : SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

À désormais 24 ans, pour ce qui sera (déjà) sa cinquième saison NBA, Shai Gilgeous-Alexander est appelé à franchir un nouveau cap individuellement, et ainsi intégrer une nouvelle catégorie : celle des All-Star. Statistiquement, cela fait en tout cas deux ans qu’il en a l’étoffe : 24.2 points, 4.9 rebonds, 5.9 passes et 1.1 interception de moyenne, à 47% aux tirs, 34% à 3-pts et 81% aux lancers-francs.

Il ne lui reste donc plus qu’à briller collectivement, ou du moins faire mieux que sur les deux dernières campagnes (31% puis 29% de victoires, en 2020/21 puis 2021/22). Le problème, c’est que le supporting cast du talentueux Canadien n’est —encore une fois— pas le plus qualitatif qui soit. Dans ces conditions, « SGA » n’aura pas d’autre choix que d’assumer son statut de star en devenir, afin de tirer tout son groupe vers le haut, sans pour autant perturber le développement de Josh Giddey.

En espérant, surtout, que les pépins physiques et/ou les intentions des dirigeants du Thunder ne viennent se mêler à l’équation, car Shai Gilgeous-Alexander n’a pu disputer que 35 matchs (sur 72) puis 56 matchs (sur 82) sur les deux dernières années. Bien trop peu pour un joueur censé compter parmi les meilleurs de la ligue à son poste…

Moyenne d’âge : 23 ans

Masse salariale : 156.9 millions de dollars (17e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Quoique regrettable, l’absence de Chet Holmgren n’est finalement pas si handicapante. En effet, pour compenser ce manque à l’intérieur, Darius Bazley affiche des progrès surprenants et bienvenus aux côtés du trio Shai Gilgeous-Alexander — Josh Giddey — Luguentz Dort, complémentaire et brillant sur les extérieurs.

D’ailleurs, si le polyvalent Giddey reste trop court pour figurer dès cette année au All-Star Game, le patron Gilgeous-Alexander se fait une place comme remplaçant au match des étoiles. Quant à l’étouffant Dort, encore en progrès offensivement, il intègre enfin cette All-Defensive Team qu’il convoitait tant…

Concernant les rookies, tout n’est évidemment pas parfait, mais l’envie, la combativité et la fraîcheur des prometteurs Ousmane Dieng, Jalen Williams et Jaylin Williams fait beaucoup de bien aux postes 3/4/5. D’autant que la triplette de vétérans Derrick Favors — Mike Muscala — Kenrich Williams stabilise l’énergie débordante de leurs coéquipiers.

Par séquences, les irréguliers mais talentueux Théo Maledon, Vit Krejci et Aleksej Pokusevski parviennent même à apporter un vrai plus à la rotation de Mark Daigneault, quand Tre Mann, Aaron Wiggins ou Jeremiah Robinson-Earl connaissent un léger coup de mou. Ainsi, ces différents éléments mis bout à bout, le Thunder améliore nettement son bilan, pour flirter avec la barre des 35 victoires.

Mieux : Oklahoma City réussit étonnamment à se mêler pendant un temps à la lutte pour les playoffs, avant de finir par lâcher du lest après le All-Star Break, en raison de son inexpérience. Le bon départ des joueurs de l’Oklahoma leur offre cependant la possibilité de prendre part au « play-in » de fin de saison et cette participation est évidemment bénéfique pour ce jeune groupe, renforcé sous peu par Chet Holmgren…

LE PIRE SCÉNARIO

Sans Chet Holmgren, la course à Victor Wembanyama ne met pas bien longtemps à être lancée à Oklahoma City. Malgré Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort et Josh Giddey, qui dynamisent comme ils le peuvent les lignes arrières et le jeu de l’équipe, le Thunder ne décolle jamais vraiment, accumulant rapidement les revers.

Au coeur de ce navire qui navigue sans aucun autre but que celui de perdre, les jeunes Ousmane Dieng, Darius Bazley, Tre Mann, Jalen Williams, Jeremiah Robinson-Earl et Jaylin Williams peinent à trouver confiance et régularité. De leur côté, régulièrement laissés hors de la rotation, Théo Maledon, Aleksej Pokusevski, Aaron Wiggins et Vit Krejci ne font pas franchement mieux quand ils en ont l’opportunité et on se demande surtout si leur avenir s’inscrira en NBA…

Ainsi, comme lors des deux dernières saisons, la franchise de l’Oklahoma se met en mode tanking dès le All-Star break et le trio Gilgeous-Alexander — Giddey — Dort prend des vacances anticipées dès le mois de mars. Les seuls vétérans initialement présents dans l’effectif, à savoir Derrick Favors, Mike Muscala et Kenrich Williams, sont quant à eux lourdés au moment de la trade deadline. Une année à oublier, donc, mais qui permettra au moins à Sam Presti de récupérer un top prospect supplémentaire…

