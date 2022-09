Preview 2022/23 | Les Blazers à la relance

Alors que les « training camp » ont repris, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, du pire bilan de la ligue à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, on évoque les Blazers de Damian Lillard qui veulent rebondir après avoir raté les playoffs. Portland restait pourtant sur huit qualifications consécutives sous la houlette de Terry Stotts.

Pour sa première saison, Chauncey Billups n’a pas été veinard avec son meneur superstar qui a manqué 53 matchs à cause d’une blessure abdominale qu’il traînait depuis plus de quatre ans et le GM qui l’a recruté qui se fait virer en décembre après des accusations sur sa gestion autoritaire du club…

Ayant atteint leur plafond (une finale de conférence en 2019, conclue sur un coup de balai des Warriors) avec sa traction arrière composée de Damian Lillard et CJ McCollum, les Blazers ont décidé de trancher dans le vif et disloquer ce duo qui guidait le destin de l’équipe depuis cinq ou six saisons, avec le transfert de CJ McCollum à La Nouvelle-Orléans en février dernier. Après cette « année sans » conclue dans les tréfonds de la conférence Ouest sur un bilan tristounet de 27 victoires pour 55 défaites, la franchise de l’Oregon veut repartir sur un nouveau projet avec Joe Cronin et Chauncey Billups aux manettes.

Même s’il a été onéreux (avec 26 millions de dollars sur trois ans pour le seul Gary Payton, sixième homme de luxe donc), le recrutement estival semble plutôt intéressant avec les arrivées de joueurs au profil défensif tels que Jerami Grant et Gary Payton II. Les prolongations de contrat d’Anfernee Simons et Jusuf Nurkic offrent la continuité nécessaire au projet collectif entamé la saison passée par Chauncey Billups et solidifient le cinq majeur qui devrait probablement intégrer Josh Hart, le seul rescapé du « blockbuster deal » qui a envoyé CJ McCollum en Louisiane.

Parmi les pires défenses de la Ligue la saison passée (et ce pour la troisième année consécutive), les Blazers vont essayer de remédier à ce problème avec les soldats Payton, Hart et Grant. Plus souvent blessé que sur le terrain sur ses trois premières années (avec 138 apparitions seulement), Nassir Little sera lui aussi attendu au tournant avec son énorme moteur et ses grosses qualités athlétiques, tandis que le jeune rookie Shaedon Sharpe pourrait lui aussi être une belle révélation avec un « talent de niveau mondial » selon Damian Lillard.

Compte tenu de leur dernière saison complètement en travers, les Blazers ont plutôt bien redressé la barre pour essayer d’entourer Damian Lillard du mieux possible. A 32 ans, le meneur superstar de Rip City veut croire à un rebond rapide avec ce nouveau « supporting cast », mais il faudra batailler ferme, et montrer un tout autre visage défensif que ces dernières années, pour décrocher un ticket pour les playoffs en Oregon.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

— Arrivées : Jerami Grant (Pistons), Gary Payton II (Warriors), Shaedon Sharpe, Drew Eubanks

— Départs : Joe Ingles (Bucks), Ben McLemore, CJ Elleby

LE JOUEUR À SUIVRE : DAMIAN LILLARD

Prolongé à hauteur de 122 millions de dollars pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2027 (!), Damian Lillard a de nouveau confirmé son plan de rester dans une seule franchise pour l’intégralité de sa carrière. Confirmant sa confiance à la nouvelle équipe dirigeante en place à Portland, il a également déclaré qu’il était de nouveau à 100% de ses moyens physiques, soit aux alentours des 30 points, 8 passes et 4 rebonds de moyenne (comme en 2019/20).

Ayant un temps rêvé de faire venir Kevin Durant en Oregon, Damian Lillard se contentera de son ancien coéquipier dans la Team USA médaillée d’or olympique (en finale face à la France) à Tokyo en 2021. Toujours flanqué de son pivot bosnien, Jusuf Nurkic, dans la peinture, il pourra donc compter sur un duo intérieur intéressant et polyvalent. Mais la véritable question sera de savoir si Damian Lillard est bel et bien de retour à son meilleur niveau. De ses performances individuelles découleront les résultats de son équipe…

Une chose semble acquise : après une saison pourrie par les blessures et 24 points, 7 passes et 4 rebonds de moyenne, soit ses plus faibles moyennes depuis 2015, Damian Lillard est regonflé à bloc.

« On a beaucoup de bons joueurs et je pense qu’on a les ingrédients pour faire une grande équipe. On va avoir besoin d’un petit peu de chance pour y arriver mais on va être une équipe qui ne sera pas facile à jouer. » Dame semble donc de nouveau prêt à guider ses Blazers, à coup de tirs aussi lointains qu’assassins…

Moyenne d’âge : 24,6 ans

Masse salariale : 162,9 millions de dollars (15e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Forts d’un cinq majeur plutôt équilibrée avec Grant, Nurkic et Hart (ou Little) pour compenser les carences défensives de la doublette Lillard – Simons plutôt concentrée sur la force de frappe offensive, les Blazers reprennent leur place dans le peloton de tête de la conférence Ouest. Capable de tenir le change face aux intérieurs mais aussi face aux extérieurs, Jerami Grant apporte une vraie plus value à son nouveau club, lui qui tournait tout de même à 21 points en 101 matchs à Detroit ces dernières saisons.

Sur sa lancée de l’EuroBasket, Jusuf Nurkic est en forme et joue son rôle de paratonnerre dans la raquette de Portland. Surtout, sa qualité de passe colle bien avec le jeu de Grant et donne une nouvelle dimension aux Blazers qui ne se reposent pas uniquement sur la création de Lillard et Simons. A propos de ce dernier, la cinquième saison rime avec explosion après son éclosion de l’an passé, où il était passé de 8 à 17 points de moyenne. Toujours aussi explosif balle en main, Anfernee Simons devient encore plus dangereux avec le retour de Lillard, avec qui il partage le rôle de meneur.

Encore plus à l’aise après sa demi-saison d’adaptation, Josh Hart est également une très bonne nouvelle pour stabiliser le groupe, dynamité par la jeunesse fougueuse des Shaedon Sharpe, Nassir Little, Keon Johnson ou encore Jabari Walker, le fiston de Samaki auteur d’une très prometteuse ligue d’été. Bonne pioche en fin de draft, ce dernier fournit un intérieur de qualité au relais de Grant et Nurkic, aux côtés du besogneux Drew Eubanks et du polyvalent Trendon Watford.

Avec des performances défensives plus adéquates, les Blazers parviennent carrément à s’infiltrer dans le Top 6 de la conférence Ouest en s’évitant le piège du « play in ». Ce retour en playoffs signe un retour à la normale en Oregon, mais aussi une belle promesse pour l’avenir avec Simons et Sharpe qui justifient le pari tenté dans l’Oregon.

LE PIRE SCÉNARIO

Bien que passé sur le billard pour régler sa vilaine douleur aux abdominaux, Damian Lillard n’est pas encore au meilleur de ses capacités. Toujours ciblé par les défenses adverses, il connaît un retour compliqué à la compétition et le début de saison des Blazers, plutôt lents au démarrage, s’en ressent forcément. À ses côtés, Simons subit lui aussi cet effet boule de neige alors que son comparse des lignes arrières est dans le dur.

Sans cette puissance de feu sur les postes de meneur et d’arrière, les Blazers ne parviennent pas à battre leurs adversaires en les débordant offensivement. Pire, ils gardent encore leurs mauvaises habitudes défensives et demeurent parmi les cancres de la ligue pour protéger leur cercle. Nurkic arrive en fait fatigué et accumule les petits pépins physiques, ce qui perturbe le fragile équilibre d’un effectif considérablement remodelé durant l’été.

La greffe Grant a beau prendre, car le joueur brille par sa polyvalence, son manque de shoot extérieur pose assez rapidement une limite à un jeu déjà assez caricatural autour de Damian Lillard. Portland ne décolle pas au classement et doit se battre pour ne pas trop rapidement être lâché par les meilleures écuries de l’Ouest. La relève incarnée par Sharpe et Johnson tarde à montrer son talent dans un jeu collectif désordonnée qui met Coach Billups sur un siège éjectable, dès sa deuxième saison à la tête de l’équipe…

Relégués aux dernières places au classement au beau milieu de l’hiver, les Blazers plient les gaules et décident de « tanker » à nouveau pour essayer d’aller chercher un nouveau prodige à la prochaine Draft. Mais ça fait une nouvelle année de « prime Lillard » qui est gâchée !

