Preview 2022/23 | Pour retrouver leur magie, les Wizards misent à fond sur le duo Beal/Porzingis

Direction la capitale pour notre preview du jour, où les Wizards ont pour objectif d’atteindre le Top 10 de leur conférence, afin de se donner une chance de retrouver les playoffs. Rappelons effectivement que les hommes de Wes Unseld Jr. restent sur une campagne 2021/22 manquée, terminée à la 12e place de l’Est.

Il faut dire qu’avec les pépins physiques de Bradley Beal, certes loin d’être à son meilleur niveau avant sa blessure au poignet, Washington a dû se passer dès janvier de son joueur phare. En ajoutant à cela les problèmes personnels de Rui Hachimura, les intégrations ratées de Spencer Dinwiddie et Montrezl Harrell, ou encore l’irrégularité du trio Daniel Gafford — Deni Avdija — Corey Kispert, et vous obtenez ce genre de saison galère par excellence.

Ce n’est pas non plus l’arrivée surprise de Kristaps Porzingis, récupéré en provenance de Dallas à la trade deadline, ou les ex-Lakers Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope, parmi les rares motifs de satisfaction de l’équipe, qui ont permis à la franchise de D.C. d’inverser la tendance après le All-Star break…

Pour la deuxième année sur le banc de Wes Unseld Jr, les dirigeants des Wizards espéreront donc que le duo Beal/Porzingis, qui leur limite leur marge de manoeuvre financière (ensemble, ils toucheront 77 millions de dollars en 2022/23), soit suffisamment solide et complémentaire pour que la magie opère de nouveau dans la capitale. Désormais entourée par les anciens soldats de Denver, Monte Morris et Will Barton, cette paire portera en tout cas la majorité des espoirs de Washington l’an prochain.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

— Arrivées : Will Barton et Monte Morris (Nuggets), Delon Wright (Hawks), Johnny Davis (Draft), Taj Gibson (Knicks)

— Départs : Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith (Nuggets), Thomas Bryant (Lakers), Tomas Satoransky (Barcelone), Raul Neto (Cavaliers)

LE JOUEUR À SUIVRE : KRISTAPS PORZINGIS

À tout juste 27 ans, pour ce qui sera sa septième saison dans la ligue, Kristaps Porzingis entre dans ce qui sont censées être les plus belles années de sa carrière. À condition, évidemment, qu’il puisse enfin jouer sans que ses pépins physiques ne viennent lui gâcher la vie. Car, depuis son arrivée en NBA en 2015, le Letton n’a disputé que 337 des 557 rencontres de ses différentes équipes en saison régulière. Soit seulement 61%…

Quand elle est sur ses deux jambes, la licorne lettone reste néanmoins capable de tourner sans trop forcer à minimum 20 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne, à 45% aux tirs, 35% à 3-pts et 80% aux lancers. Un point d’ancrage plutôt solide, donc, qu’espèrent justement (re)trouver les Wizards, afin d’épauler comme il se doit Bradley Beal, le leader d’attaque naturel du groupe.

Ainsi, s’il parvient à se familiariser à ce costume de lieutenant qu’il avait pourtant du mal à enfiler à Dallas, tout en étant épargné par les blessures, Kristaps Porzingis pourrait bien transformer Washington sur le plan du jeu, en attaque mais aussi en défense. Pas au point d’en faire un candidat au titre bien sûr, mais au moins au point d’en faire un prétendant crédible au Top 8 de la conférence Est…

Moyenne d’âge : 26 ans

Masse salariale : 187.7 millions de dollars (5e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Soulagé par les arrivées de Monte Morris, Will Barton et Delon Wright, dont l’intégration se déroule à merveille, Bradley Beal n’a plus besoin de trop en faire à la création et il peut se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux : marquer des points. Ce qui profite évidemment à tout le groupe car, contrairement à la saison dernière, un Beal au-dessus des 25 points de moyenne et efficace au shoot change pas mal de choses.

Surtout si, à ses côtés, Kristaps Porzingis trouve aussi sa place en attaque (mais également en défense), pour s’établir comme l’un des meilleurs intérieurs de la conférence Est, flirtant avec les 20 points, 10 rebonds et 2 contres par match. Une solide seconde option pour Washington, qui peut s’appuyer en prime sur l’équilibre venu de role players de qualité, comme Kyle Kuzma et les jeunes pépites que sont Rui Hachimura, Daniel Gafford, Deni Avdija, Corey Kispert ou encore Johnny Davis, qui brillent enfin sous les ordres de Wes Unseld Jr.

Portés par cette séduisante association Beal/Porzingis, correctement entourée, qui montre de belles choses et qui s’entend de mieux en mieux au fil des semaines, en plus de ne pas squatter l’infirmerie, les Wizards font ainsi figure d’équipe-surprise à l’Est. À tel point qu’ils cimentent tranquillement leur position dans le Top 10, pour s’assurer le « play-in », et qu’ils s’installent carrément dans le Top 8, non loin du Top 6.

LE PIRE SCÉNARIO

Décidément, les années se suivent et se ressemblent à Washington… Encore frappés par un grand nombre de blessures (Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Rui Hachimura…), les Wizards ne décollent toujours pas et restent englués dans le ventre mou de leur conférence. Quand leurs joueurs sont sur leurs deux jambes, les résultats collectifs sont pourtant intéressants, mais ce n’est malheureusement que trop peu fréquent pour permettre à la franchise de D.C. de viser mieux que la 10e place de l’Est…

Dans ces conditions, la méthode de Wes Unseld Jr. peine forcément à fonctionner et, même quand c’est le cas, cela s’essouffle très rapidement. La frustration monte et se renforce au rythme des défaites, poussant Bradley Beal à déjà reconsidérer son avenir dans la capitale, malgré sa prolongation XXL obtenue cet été. Son duo avec Kristaps Porzingis ne fonctionnant pas et empiétant sur le développement des Rui Hachimura, Deni Avdija, Johnny Davis et autres Corey Kispert, les dirigeants locaux songent carrément à casser leur groupe…

Irréguliers, Kyle Kuzma, Monte Morris, Will Barton ou Daniel Gafford possèdent une belle valeur marchande dont aurait tort de se priver leur direction. Intéressant sur le papier, le projet de Washington déçoit donc une nouvelle fois et on se demande maintenant vers où il se dirige, car il semble destiné au ventre mou de l’Est.

